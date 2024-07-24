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Рыбак незаконно ловил рыбу

Рыбаку не дали леща новосибирские полицейские на Обском водохранилище

24 июля 2024, 05:33
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Рыбак незаконно ловил рыбу
Новосибирский рыбак незаконно наловил рыбу и попал под прицел полиции, подробности раскрыли в ведомстве.

Рыбак ловил рыбу на Обском водохранилище. Во время рейда полиции, которая охраняет природную среду, деятельность новосибирца была раскрыта. Он осуществлял ловлю рыбы с помощью лодки и сети.

Всего сибиряк наловил семь экземпляров стерляди и леща. Этим он нанес ущерб водным ресурсам на сумму в 32 тыс. рублей. У него изъяли как рыбу, так и все орудие для промысла.

В отношении рыбака возбудили дело. Его обвиняют в незаконной добыче рыбы. Из открытых источников следует, что ему грозит штраф от 500 до 4000 рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Рыбалка#Уголовное дело#Рыбак#Штраф#Рыба#Ущерб
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