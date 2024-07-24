Рыбаку не дали леща новосибирские полицейские на Обском водохранилище

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Рыбак ловил рыбу на Обском водохранилище. Во время рейда полиции, которая охраняет природную среду, деятельность новосибирца была раскрыта. Он осуществлял ловлю рыбы с помощью лодки и сети.
Всего сибиряк наловил семь экземпляров стерляди и леща. Этим он нанес ущерб водным ресурсам на сумму в 32 тыс. рублей. У него изъяли как рыбу, так и все орудие для промысла.
В отношении рыбака возбудили дело. Его обвиняют в незаконной добыче рыбы. Из открытых источников следует, что ему грозит штраф от 500 до 4000 рублей.