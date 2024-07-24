Собака набросилась на школьников в Новосибирской области — ее владелец поплатится

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Все случилось весной в Чановском районе. Дети гуляли рядом с домами. В один момент на них набросилась злая собака. Она покусала школьников.
Детям на тот момент было 10 и 12 лет. Помимо физических увечий, они получили нравственные страдания.
Известно, что собака была домашняя. У нее был владелец. Прокуратура обратилась в суд за компенсацией с хозяина животного. По решению суда, владелец собаки выплатит детям по 40 тысяч рублей каждому.