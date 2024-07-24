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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Собака укусила детей

Собака набросилась на школьников в Новосибирской области — ее владелец поплатится

24 июля 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney
Собака укусила детей

Детям заплатят 80 тысяч за укус собаки в Новосибирской области

В Новосибирской области собака едва не разорвала детей, теперь ее владелец заплатит, подробности дали в прокуратуре.

Все случилось весной в Чановском районе. Дети гуляли рядом с домами. В один момент на них набросилась злая собака. Она покусала школьников.

Детям на тот момент было 10 и 12 лет. Помимо физических увечий, они получили нравственные страдания.

Известно, что собака была домашняя. У нее был владелец. Прокуратура обратилась в суд за компенсацией с хозяина животного. По решению суда, владелец собаки выплатит детям по 40 тысяч рублей каждому.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Животные#Компенсация#Собака#Деньги#Чановский район
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