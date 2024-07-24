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Published Сегодня, 07:40

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Тигренок любит играть

Умилительное видео с белым тигренком Кови показал Новосибирский зоопарк

24 июля 2024, 07:40
Фото: А. Лаптенко / Новосибирский зоопарк
Тигренок любит играть
Новосибирский зоопарк порадовал посетителей новым видео с тигренком Кови.

Тигренку дали имя Кови. Он так полюбился посетителям, что каждое видео с ним набирает по несколько тысяч просмотров. Перебрался тигр в Новосибирский зоопарк из Барнаула. Ему уже год.

Он привлекает своей необычной внешностью: голубыми глазами и белой шерстью. Со временем его окрас поменяется.

Видео: Новосибирский зоопарк

Малыш постоянно чем-то занят. Он играет и придумывает себе различные занятия. Сибиряки восторженно отзываются о животным в соцсетях:

«Котик он и есть котик»;

«Такой очаровательный, видели его в субботу, очень впечатлены. Шикарный " котик;

«милое Божье творение!»;

«Котёнок игривый, безмятежный»;

Умилительное видео тренировки белого тигренка Кови показал Новосибирский зоопарк
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