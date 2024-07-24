Умилительное видео с белым тигренком Кови показал Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Тигренку дали имя Кови. Он так полюбился посетителям, что каждое видео с ним набирает по несколько тысяч просмотров. Перебрался тигр в Новосибирский зоопарк из Барнаула. Ему уже год.
Он привлекает своей необычной внешностью: голубыми глазами и белой шерстью. Со временем его окрас поменяется.
Малыш постоянно чем-то занят. Он играет и придумывает себе различные занятия. Сибиряки восторженно отзываются о животным в соцсетях:
«Котик он и есть котик»;
«Такой очаровательный, видели его в субботу, очень впечатлены. Шикарный " котик;
«милое Божье творение!»;
«Котёнок игривый, безмятежный»;