Умные урны с интернетом и бонусами создадут в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Разработку ведут в Сибирском государственном университете геосистем и технологий. Проект поддерживает мэрия, которая выделила грант на 1 млн рублей.
Суть идеи в том, что разделение мусора и его переработка — в числе первых задач региона. За раздельный сбор мусора в умных урнах, новосибирцы будут получать бонусы от федеральных компаний. Забрать их можно через специальное приложение. Каждый бак будет снабжен интернетом, пишет ТАСС.
Напомним, ранее мы рассказали, что можно и что нельзя положить в контейнер для раздельного сбора мусора. Нюансов очень много.