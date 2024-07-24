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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

За разделение мусора новосибирцы будут получать бонусы

Умные урны с интернетом и бонусами создадут в Новосибирске

24 июля 2024, 03:43
Фото: 1MI
За разделение мусора новосибирцы будут получать бонусы
Умные урны придумали ученые из новосибирского университета, подробнее о проекте рассказала автор идеи Виктория Заковряшина.

Разработку ведут в Сибирском государственном университете геосистем и технологий. Проект поддерживает мэрия, которая выделила грант на 1 млн рублей.

Суть идеи в том, что разделение мусора и его переработка — в числе первых задач региона. За раздельный сбор мусора в умных урнах, новосибирцы будут получать бонусы от федеральных компаний. Забрать их можно через специальное приложение. Каждый бак будет снабжен интернетом, пишет ТАСС.

Напомним, ранее мы рассказали, что можно и что нельзя положить в контейнер для раздельного сбора мусора. Нюансов очень много.

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#Эмилия Губарева#Технологии#Новосибирск#Интернет#Мусор#Контейнеры
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