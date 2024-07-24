Умные урны с интернетом и бонусами создадут в Новосибирске

Суть идеи в том, что разделение мусора и его переработка — в числе первых задач региона. За раздельный сбор мусора в умных урнах, новосибирцы будут получать бонусы от федеральных компаний. Забрать их можно через специальное приложение. Каждый бак будет снабжен интернетом, пишет ТАСС.