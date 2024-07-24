В Новосибирске лишат работы кондукторов — весь транспорт оснастят валидаторами

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Общественный пассажирский транспорт Новосибирска ждет массовая установка валидаторов, сообщили редакции Atas.Info в городском департаменте транспорта. Оснащение устройствами безналичной оплаты будет производится в рамках договора между региональным Минтрансом и и ООО «СберТройка», который был подписан в октябре 2023 года.
«К билетной системе „СберТройка“ будут подключены более 2200 единиц транспортных средств Новосибирской области различных классов (автобусы, троллейбусы, трамваи). ООО „СберТройка“ обеспечит транспортные средства Новосибирской области новыми валидаторами взамен устаревших для поддержки нового функционала. В стационарных валидаторах будет произведена замена программного обеспечения», — говорится в ответе департамента на запрос редакции.
Затраты на установку валидаторов несет ООО «СберТройка», возмещение затрат из городского бюджета не предусматривается, добавили в ведомстве, не сообщив, когда начнется установка терминалов.
В «Сбере» на запрос о стоимости программы по установке валидаторов и финансовой схеме взаимодействия с регионом не ответили.