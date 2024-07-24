В Новосибирске лишат работы кондукторов — весь транспорт оснастят валидаторами

Общественный пассажирский транспорт Новосибирска ждет массовая установка валидаторов, сообщили редакции Atas.Info в городском департаменте транспорта. Оснащение устройствами безналичной оплаты будет производится в рамках договора между региональным Минтрансом и и ООО «СберТройка», который был подписан в октябре 2023 года.