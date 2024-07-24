Wildberries: что произошло, причем тут Кадыров и к чему приведет развод Бакальчуков

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:34
Супруг основателя маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил о рейдерском захвате компании, в то время как сама предпринимательница ответила: так он реагирует на развод.
Онлайн-ретейлер Wildberries (ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ»)
99% акций принадлежит Татьяне Бакальчук, она же является гендиректором интернет-магазина, 1% — у ее супруга Владислава. В семье семеро детей. Бакальчук несколько раз признавали самой богатой женщиной России по версии Forbes.
Сайт онлайн-торговли Wildberries основан в 2004 году. Свой бизнес Бакальчук начала еще в первом декрете с торговли одеждой по каталогам.
Состояние Бакальчук на 2024 год оценивают в $ 7,4 млн.
ООО «Вайлдберриз» является основным юрлицом маркетплейса Wildberries. В 2023 году выручка превысила 538 млрд рублей — это почти на 70% больше, чем в 2022 году.
Заняла второе место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета 2024 года (7,2 млрд).
Татьяна Бакальчук отреагировала на слухи в своем телеграм-канале еще 20 июля. 48-летняя генеральный директор интернет-магазина Wildberries анонсировала новую объединенную структуру. В команду вошли руководители из компании Russ Outdoor, а именно главный юрист, коммерческий директор, директор по продажам. Позже Бакальчук назовет этот шаг трансформацией, которая необходима, чтобы развиваться.
Владислав Бакальчук — держатель 1% акций — в своем видеообращении описал ситуацию довольно обтекаемыми фразами.
«Когда Татьяна ушла из дома, я видел, что она общается с Леваном Мирзояном, но почему общаются — не понимал. Догадывался, что намерения недобрые. Потом они приехали, говорят: „Мы хотим совместную компанию“. Поставили перед фактом, при этом предложив мне 10%, ей [Бакальчук] 10% и 80% — Russ Outdoor», — рассказал супруг Бакальчук.
Искать поддержку обиженный муж решил у главы Чечни Рамзана Кадырова. Тот заявил, что это рейдерский захват. Якобы женщину держат буквально в плену в отеле, обманным путем заставляя переписывать активы Wildberries на другую компанию. Кадыров обвинив в рейдерском захвате совладельцев группы Russ Левана и Роберта Мирзояновых и неких «известных кавказцев», имен которых не назвал. Также существует версия, что к Russ Outdoor причастен миллиардер Сулейман Керимов. Якобы через компанию он стремится подобраться к Wildberries, прибрав его к рукам.
Russ Outdoor (ООО «РУСС АУТДОР») специализируется на деятельности рекламных агентств. Крупнейший оператор наружной рекламы в стране. Основана в 2000 году. Руководитель — Роберт Мирзоян. Согласно данным системы «СПАРК», при уставном капитале 70 тысяч рублей доходы в 2023 году составили 31 млрд рублей.
У Кадырова вызвало вопросы, что Russ Outdoor далека от специфики Wildberries, также в 100 раз меньше. Как настоящий защитник семейных ценностей, глава Чечни пообещал не только помочь «защитить законный бизнес», но и «вернуть в семью Татьяну Владимировну». Этим вопросом он поручил заняться депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову.
Владислав Бакальчук также заявил, что будет бороться за семью. Говорит, что не придал значения, когда в их жизни появились Мирзояновы. Но сейчас проснулся и готов к борьбе.
Справка
4 июля зарегистрирована компания ООО «РВБ» с уставным капиталом 20 млн рублей. Бенефициаром выступила Бакальчук, гендиректором — Роберт Мирзоян. В нее вошли собственные логистические объекты компании Wildberries, стоимость которых оценивают в 200 млрд рублей. На складах хранятся товары продавцов на сумму около 1 трлн рублей.
65% уставного капитала ООО «РВБ» принадлежит ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ», оставшиеся 35% — ООО «СТИНН» (ГК, в которую входит Russ Outdoor).
После громких заявлений, что главу «диких ягодок» надо спасать и едва ли не штурмом брать отель, где ее якобы держат, Бакальчук решила выступить с видеообращением. Она записала видео из московского офиса, стремясь уже одним фоном опровергнуть слова оппонентов о статусе заложницы. Бакальчук заявила, что она продолжает работать, детей у нее никто не забирал и с мужем видеться не мешает.
«Это не рейдерский захват. Это развод», — обозначила происходящее бизнесмен.
По ее словам, супруг знал о предстоящих переменах в компании, причем дал на них добро. В доказательство Бакальчук приложила фото с той самой презентации новой структуры объединенной компании.
«Необходима трансформация, чтобы развиваться. Спасать меня ни от кого не нужно», — подытожила руководитель компании.
Действия мужа Бакальчук объяснила реакцией на предстоящий развод. Подробности личной жизни она разглашать не стала.
СМИ ссылаются на инсайдеров и озвучивают более прозаичную причину происходящего. Якобы у Татьяны Бакальчук роман, отсюда и «трансформация» бизнеса, и желание развестись.