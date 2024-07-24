Wildberries: что произошло, причем тут Кадыров и к чему приведет развод Бакальчуков

После громких заявлений, что главу «диких ягодок» надо спасать и едва ли не штурмом брать отель, где ее якобы держат, Бакальчук решила выступить с видеообращением. Она записала видео из московского офиса, стремясь уже одним фоном опровергнуть слова оппонентов о статусе заложницы. Бакальчук заявила, что она продолжает работать, детей у нее никто не забирал и с мужем видеться не мешает.