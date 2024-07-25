30 новосибирских баров вошли в лонг-лист престижной российской премии

В лонг-лист вошло 30 новосибирских баров. Их будут рассматривать под каждую номинацию. Если из Новосибирска было отмечено три десятка заведений, то из Красноярска — 17, Иркутска — 14, Томска — шесть, Барнаула — пять, Кемерово — два и один бар из Омска.