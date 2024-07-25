30 новосибирских баров вошли в лонг-лист престижной российской премии

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Впервые барная премия Where2Drink Russian Bar Awards состоялась в 2023 году. Тогда в номинации «Выбор гостя» выиграл новосибирский бар Nobody Knows I Suppose. Вот и в 2024 году организаторы снова проводят премию. Ее вручат лучшим заведениям России по итогам голосования.
В лонг-лист вошло 30 новосибирских баров. Их будут рассматривать под каждую номинацию. Если из Новосибирска было отмечено три десятка заведений, то из Красноярска — 17, Иркутска — 14, Томска — шесть, Барнаула — пять, Кемерово — два и один бар из Омска.
Результаты голосования станут известны 21 и 22 августа. Их озвучат в Нижнем Новгороде, где и пройдет церемония.
Atas.info напоминает, что алкоголь негативно влияет на организм человека, его здоровье и качество жизни.