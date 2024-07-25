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Published Сегодня, 02:54

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Какой бар победит, узнаем в августе

30 новосибирских баров вошли в лонг-лист престижной российской премии

25 июля 2024, 02:54
Фото: Изображение Midjourney
Какой бар победит, узнаем в августе
Список общероссийской премии Where2drink-2024 баров из Новосибирска опубликовали организаторы.

Впервые барная премия Where2Drink Russian Bar Awards состоялась в 2023 году. Тогда в номинации «Выбор гостя» выиграл новосибирский бар Nobody Knows I Suppose. Вот и в 2024 году организаторы снова проводят премию. Ее вручат лучшим заведениям России по итогам голосования.

В лонг-лист вошло 30 новосибирских баров. Их будут рассматривать под каждую номинацию. Если из Новосибирска было отмечено три десятка заведений, то из Красноярска — 17, Иркутска — 14, Томска — шесть, Барнаула — пять, Кемерово — два и один бар из Омска.

Результаты голосования станут известны 21 и 22 августа. Их озвучат в Нижнем Новгороде, где и пройдет церемония.

Atas.info напоминает, что алкоголь негативно влияет на организм человека, его здоровье и качество жизни.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Голосование#Бар#Выигрыш#Премия
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