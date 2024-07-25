71 млн мог получить обвиняемый во взятках новосибирский экс-борец с коррупцией

Если ранее в деле фигурировала взятка в размере 34 млн рублей, то теперь сумма выросла до 71 млн, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете». Он уточнил, что деньги были платой за покровительство бутлегерам на территории Новосибирской области.