atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

71 млн мог получить обвиняемый во взятках новосибирский экс-борец с коррупцией

71 млн мог получить обвиняемый во взятках новосибирский экс-борец с коррупцией

25 июля 2024, 10:25
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Продолжается расследование уголовного дела, фигурантом которого выступает бывший руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону Владимир Вялков.

Если ранее в деле фигурировала взятка в размере 34 млн рублей, то теперь сумма выросла до 71 млн, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете». Он уточнил, что деньги были платой за покровительство бутлегерам на территории Новосибирской области.

Имущество Вялкова, посредника и других участников уголовного дела арестовали — всего на сумму более 102 млн рублей.

Вялкову по ст. 290 УК РФ светит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф — сумма взятки, умноженная на 70.

Бывшего борца с коррупционерами задержали в апреле. На тот момент он был уже год как уволен по отрицательным мотивам — из-за утраты доверия.

Депутат Украинцев пробудет под стражей еще два месяца
Узнать подробнее

Также 25 июля стало известно, что депутат Горсовета Игорь Украинцев останется в СИЗО еще два месяца. Он проходит по делу о взятке, но в гораздо меньшем размере, чем Вялков — 3 млн рублей.

23 июля суд смягчил меру пресечения экс-главе Дептранса Новосибирска Олесе Богомазовой. Ее отправили под домашний арест.

Читайте также:
Назван размер взятки по делу бывшего новосибирского главного борца с коррупциейДепутат Украинцев пробудет под стражей еще два месяцаКитайцы могут построить метро в Новосибирске
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Коррупция
Подпишитесь
Михаил Мишустин покинул Новосибирск — что он успел сделать за 2 дня
Сегодня, 05:24
Почему через 3 дня уволился директор Горфонтана, раскрыли в мэрии Новосибирска
Сегодня, 07:05
Раскрыто имя нового худрука балетной труппы НОВАТа — что о нем известно
Сегодня, 06:54
Прилюдный стриптиз массово продолжают устраивать жители Новосибирска
Сегодня, 05:23
Вода в Оби прогрелась в жару до рекордной температуры в Новосибирске
Сегодня, 05:06
Подросткам на крыше потребовалась срочная помощь новосибирских спасателей
Сегодня, 01:45