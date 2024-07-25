71 млн мог получить обвиняемый во взятках новосибирский экс-борец с коррупцией

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Если ранее в деле фигурировала взятка в размере 34 млн рублей, то теперь сумма выросла до 71 млн, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете». Он уточнил, что деньги были платой за покровительство бутлегерам на территории Новосибирской области.
Имущество Вялкова, посредника и других участников уголовного дела арестовали — всего на сумму более 102 млн рублей.
Вялкову по ст. 290 УК РФ светит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф — сумма взятки, умноженная на 70.
Бывшего борца с коррупционерами задержали в апреле. На тот момент он был уже год как уволен по отрицательным мотивам — из-за утраты доверия.
Также 25 июля стало известно, что депутат Горсовета Игорь Украинцев останется в СИЗО еще два месяца. Он проходит по делу о взятке, но в гораздо меньшем размере, чем Вялков — 3 млн рублей.
23 июля суд смягчил меру пресечения экс-главе Дептранса Новосибирска Олесе Богомазовой. Ее отправили под домашний арест.