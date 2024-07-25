Беби-бум устроили кенгуру в Новосибирском зоопарке

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Published Сегодня, 08:00
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Двое еще совсем малыши и даже не показываются из маминых сумок. Еще двое — чуть постарше — также обитают в сумках. Хотя им там и тесновато, но им еще только предстоит стать самостоятельными. Пока же малыши могут ненадолго выйти в окружающий мир, проводят отдельно не более 10 минут, но держатся возле своих матерей.
Самый самостоятельный из всех кенгурят уже вовсю исследует вольер, ест зелень, но в итоге всё равно возвращается к матери.
Большие серые кенгуру держатся группой. У кенгуру есть одна особенность. Дети рождаются настолько крошечными, что до определенного времени неизвестно, что он появился на свет. Узнают об этом через несколько месяцев по увеличившейся сумке.