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Беби-бум устроили кенгуру в Новосибирском зоопарке

Беби-бум устроили кенгуру в Новосибирском зоопарке

25 июля 2024, 08:00
Фото: Новосибирский зоопарк
Сейчас в Новосибирском зоопарке можно наблюдать несколько детенышей кенгуру, рассказали в зоосаде.

Двое еще совсем малыши и даже не показываются из маминых сумок. Еще двое — чуть постарше — также обитают в сумках. Хотя им там и тесновато, но им еще только предстоит стать самостоятельными. Пока же малыши могут ненадолго выйти в окружающий мир, проводят отдельно не более 10 минут, но держатся возле своих матерей.

Самый самостоятельный из всех кенгурят уже вовсю исследует вольер, ест зелень, но в итоге всё равно возвращается к матери.

Большие серые кенгуру держатся группой. У кенгуру есть одна особенность. Дети рождаются настолько крошечными, что до определенного времени неизвестно, что он появился на свет. Узнают об этом через несколько месяцев по увеличившейся сумке.

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