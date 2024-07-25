Беби-бум устроили кенгуру в Новосибирском зоопарке

Двое еще совсем малыши и даже не показываются из маминых сумок. Еще двое — чуть постарше — также обитают в сумках. Хотя им там и тесновато, но им еще только предстоит стать самостоятельными. Пока же малыши могут ненадолго выйти в окружающий мир, проводят отдельно не более 10 минут, но держатся возле своих матерей.