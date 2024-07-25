Блогер Артемий Лебедев высказался о новосибирском аэропорте

Дизайнер поставил им в пример аэропорт Толмачево. Напомним, он и ранее хвалебно высказывался о новосибирской воздушной гавани. В апреле Лебедев в очередной раз «разнес» Новосибирск, выделив при этом два «лучика надежды» — ресторан Дениса Иванова «Жерарня» и аэропорт Толмачево.