Блогер Артемий Лебедев высказался о новосибирском аэропорте

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Лебедева раздражает, что в английских аэропортах тесно, негде сесть, и в целом они устроены непродуманно.
«Английские аэропорты, как правило, — это просто такие сараи, совершенно бессмысленные, много народу, негде сесть», — сказал Лебедев.
По мнению блогера, новосибирский аэропорт по качеству и комфорту превосходит английские.
Дизайнер поставил им в пример аэропорт Толмачево. Напомним, он и ранее хвалебно высказывался о новосибирской воздушной гавани. В апреле Лебедев в очередной раз «разнес» Новосибирск, выделив при этом два «лучика надежды» — ресторан Дениса Иванова «Жерарня» и аэропорт Толмачево.