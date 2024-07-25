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Блогер Артемий Лебедев высказался о новосибирском аэропорте

Блогер Артемий Лебедев высказался о новосибирском аэропорте

25 июля 2024, 07:25
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В очередном выпуске новостей дизайнер раскритиковал аэропорты Великобритании, назвав их «бессмысленными сараями», выпуск размещен в соцсети «Вконтакте».

Лебедева раздражает, что в английских аэропортах тесно, негде сесть, и в целом они устроены непродуманно.

«Английские аэропорты, как правило, — это просто такие сараи, совершенно бессмысленные, много народу, негде сесть», — сказал Лебедев.

По мнению блогера, новосибирский аэропорт по качеству и комфорту превосходит английские.

Дизайнер поставил им в пример аэропорт Толмачево. Напомним, он и ранее хвалебно высказывался о новосибирской воздушной гавани. В апреле Лебедев в очередной раз «разнес» Новосибирск, выделив при этом два «лучика надежды» — ресторан Дениса Иванова «Жерарня» и аэропорт Толмачево.

Артемий Лебедев снова жестко «прошелся» по Новосибирску, сравнив его с Красноярском
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