atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Зач то можно получить штраф

Дачники из Новосибирска сядут в тюрьму за выращивание мяты и шалфея — фейк или правда

25 июля 2024, 10:21
Фото: 1MI
Зач то можно получить штраф

Дачников из Новосибирска напугали тюрьмой за выращивание мяты и шалфея

Дачников предупредили об уголовной ответственности за выращивание некоторых растений, однако в наказании есть много нюансов.

По социальным сетям гуляют сообщения, где предупреждают огородников: выращивать мяту и шалфей на участках — нельзя. За это якобы можно получить срок. Однако детали в таких постах сильно упущены. Речь идет только о психотропных или наркотических растениях.

Во-первых, мяты в списках запрещенных для выращивания растений — нет. Это всего лишь сорняк. Дачникам могут выписать штраф до 500 рублей, если заросла определенная часть земли: и то, касается это только участков, предназначенных для сельхозпродукции. Ни у какой тюрьме речи быть не может.

Во-вторых, речь идет только о психотропном шалфее, и только об одном виде: «шалфей предсказатель». Если он будет расти на вашем участке, то тут уже действительно вам светит ответственность по уголовному кодексу.

Еще к запрещенным растениям относятся: борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный. За выращивание вышеперечисленных экземпляров, новосибирцев могут обязать выплачивать штраф до 300 тысяч или посадить в колонию на срок до двух лет.

Дачники сообщили о нашествии змей в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Теплицы новосибирских дачников рухнули из-за температурных качелей и оттепелиНе пропустил — штраф: за что еще будут наказывать водителей в НовосибирскеСамокатчиков «пачками» штрафуют в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дачники#Растения#Дача#Тюрьма#Штраф#Наказание
Подпишитесь
Михаил Мишустин покинул Новосибирск — что он успел сделать за 2 дня
Сегодня, 05:24
Почему через 3 дня уволился директор Горфонтана, раскрыли в мэрии Новосибирска
Сегодня, 07:05
Раскрыто имя нового худрука балетной труппы НОВАТа — что о нем известно
Сегодня, 06:54
Прилюдный стриптиз массово продолжают устраивать жители Новосибирска
Сегодня, 05:23
Вода в Оби прогрелась в жару до рекордной температуры в Новосибирске
Сегодня, 05:06
Подросткам на крыше потребовалась срочная помощь новосибирских спасателей
Сегодня, 01:45