Дачники из Новосибирска сядут в тюрьму за выращивание мяты и шалфея — фейк или правда

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
По социальным сетям гуляют сообщения, где предупреждают огородников: выращивать мяту и шалфей на участках — нельзя. За это якобы можно получить срок. Однако детали в таких постах сильно упущены. Речь идет только о психотропных или наркотических растениях.
Во-первых, мяты в списках запрещенных для выращивания растений — нет. Это всего лишь сорняк. Дачникам могут выписать штраф до 500 рублей, если заросла определенная часть земли: и то, касается это только участков, предназначенных для сельхозпродукции. Ни у какой тюрьме речи быть не может.
Во-вторых, речь идет только о психотропном шалфее, и только об одном виде: «шалфей предсказатель». Если он будет расти на вашем участке, то тут уже действительно вам светит ответственность по уголовному кодексу.
Еще к запрещенным растениям относятся: борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный. За выращивание вышеперечисленных экземпляров, новосибирцев могут обязать выплачивать штраф до 300 тысяч или посадить в колонию на срок до двух лет.