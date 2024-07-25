Дачники из Новосибирска сядут в тюрьму за выращивание мяты и шалфея — фейк или правда

Во-первых, мяты в списках запрещенных для выращивания растений — нет. Это всего лишь сорняк. Дачникам могут выписать штраф до 500 рублей, если заросла определенная часть земли: и то, касается это только участков, предназначенных для сельхозпродукции. Ни у какой тюрьме речи быть не может.