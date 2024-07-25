Депутат Украинцев пробудет под стражей еще два месяца

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Украинцева задержали по подозрению в получении взяток в мае. Сейчас в деле фигурирует сумма 3 млн рублей. По версии следствия, депутат лоббировал интересы застройщика в Горсовете, а также обещал не сливать компромат в СМИ.
Депутат Заксобрания Илья Поляков, с которым Украинцев сотрудничал длительное время в ГК «Стрижи», заявил, что не верит в его виновность. Поляков считает это ложным доносом.
Украинцев выдвигался на пост мэра Новосибирска в 2024 году, дошел до второго тура.
38-летний Игорь Украинцев — депутат Горсовета Новосибирска по избирательному округу №11. Выступает независимым депутатом. Занимался проектами ГК «Стрижи».