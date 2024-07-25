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Депутат Украинцев пробудет под стражей еще два месяца

Депутат Украинцев пробудет под стражей еще два месяца

25 июля 2024, 09:31
Фото: Новосибирский областной суд
25 июля депутату Игорю Украинцеву продлили содержание под стражей до 29 сентября 2024 года, передает Новосибирский областной суд.

Украинцева задержали по подозрению в получении взяток в мае. Сейчас в деле фигурирует сумма 3 млн рублей. По версии следствия, депутат лоббировал интересы застройщика в Горсовете, а также обещал не сливать компромат в СМИ.

Депутат Заксобрания Илья Поляков, с которым Украинцев сотрудничал длительное время в ГК «Стрижи», заявил, что не верит в его виновность. Поляков считает это ложным доносом.

Украинцев выдвигался на пост мэра Новосибирска в 2024 году, дошел до второго тура.

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38-летний Игорь Украинцев — депутат Горсовета Новосибирска по избирательному округу №11. Выступает независимым депутатом. Занимался проектами ГК «Стрижи».

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Игорь Украинцев
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