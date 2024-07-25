atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Участники СВО учатся новой профессии

Еще больше военных могут стать операторами БПЛА в новосибирских подразделениях

25 июля 2024, 04:33
Фото: Изображение Midjourney
Участники СВО учатся новой профессии
В Новосибирской области продолжается комплектование подразделений, где воинскую службу по контракту жители региона могут проходить вместе со своими земляками. При этом военнослужащие получают востребованные военные специальности и дополнительные денежные выплаты.

Операторами БПЛА могут стать военные, заключившие контракт на службу в зоне проведения спецоперации. Их обучают в новосибирских подразделениях. Специальность пользуется большой популярностью, поэтому курсы вскоре начнут проводить уже в трех группах, вместо двух (в настоящее время туда набираются учащиеся).

«Такие специалисты, как операторы беспилотных летательных аппаратов, нужны во всех подразделениях. Дроны выполняют самые разные задачи. На вооружении нашей армии имеются ударные беспилотники, разведывательные и так далее. Поэтому правительство Новосибирской области нашло возможности для организации подготовки таких специалистов», — рассказал замруководителя департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области Виталий Жданов.

Учебный центр расположен на базе НВВКУ. Все обучающие вскоре уедут служить в новосибирские подразделения, вместе со своими земляками. Центр подготовил уже 120 операторов БПЛА.

Отметим, что гражданам, заключившим контракт на службу с 1 июля 2024 года сумма выплат составляет 600 тысяч рублей — это единовременная выплата при заключении контракта, состоящая из двух частей — федеральной в 195 тысяч рублей и региональной — 405 тысяч рублей. Более подробнее информацию модно уточнить по телефону горячей линии, набрав цифры — 117.

Выплаты для участников СВО — размер довольствия, бонусы и меры поддержки
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 700 участников СВО в отпуске получили медпомощь в Новосибирской областиПродлен Губернаторский сертификат для реабилитации новосибирцев-участников СВО
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#СВО#Участник СВО#Беспилотники#Зона СВО#Обучение#БПЛА
Подпишитесь
Михаил Мишустин покинул Новосибирск — что он успел сделать за 2 дня
Сегодня, 05:24
Прилюдный стриптиз массово продолжают устраивать жители Новосибирска
Сегодня, 05:23
Вода в Оби прогрелась в жару до рекордной температуры в Новосибирске
Сегодня, 05:06
Подросткам на крыше потребовалась срочная помощь новосибирских спасателей
Сегодня, 01:45
Коньки за 80 тысяч делит с клубом хоккеист из Новосибирска
Сегодня, 01:28
Подземный фонтан превратил в «море» улицу Кошурникова в Новосибирске
Вчера, 13:22