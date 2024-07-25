Еще больше военных могут стать операторами БПЛА в новосибирских подразделениях

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Операторами БПЛА могут стать военные, заключившие контракт на службу в зоне проведения спецоперации. Их обучают в новосибирских подразделениях. Специальность пользуется большой популярностью, поэтому курсы вскоре начнут проводить уже в трех группах, вместо двух (в настоящее время туда набираются учащиеся).
«Такие специалисты, как операторы беспилотных летательных аппаратов, нужны во всех подразделениях. Дроны выполняют самые разные задачи. На вооружении нашей армии имеются ударные беспилотники, разведывательные и так далее. Поэтому правительство Новосибирской области нашло возможности для организации подготовки таких специалистов», — рассказал замруководителя департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области Виталий Жданов.
Учебный центр расположен на базе НВВКУ. Все обучающие вскоре уедут служить в новосибирские подразделения, вместе со своими земляками. Центр подготовил уже 120 операторов БПЛА.
Отметим, что гражданам, заключившим контракт на службу с 1 июля 2024 года сумма выплат составляет 600 тысяч рублей — это единовременная выплата при заключении контракта, состоящая из двух частей — федеральной в 195 тысяч рублей и региональной — 405 тысяч рублей. Более подробнее информацию модно уточнить по телефону горячей линии, набрав цифры — 117.