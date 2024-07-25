Еще больше военных могут стать операторами БПЛА в новосибирских подразделениях

Отметим, что гражданам, заключившим контракт на службу с 1 июля 2024 года сумма выплат составляет 600 тысяч рублей — это единовременная выплата при заключении контракта, состоящая из двух частей — федеральной в 195 тысяч рублей и региональной — 405 тысяч рублей. Более подробнее информацию модно уточнить по телефону горячей линии, набрав цифры — 117.