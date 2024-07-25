Исаевич: Благодаря льготному лизингу МСП покупают оборудование по низким ставкам

Предпринимателям, являющимся участниками программы льготного лизинга, доступно финансирование от пятисот тысяч до пятидесяти миллионов рублей. Процентные ставки варьируются от 6 до 8 процентов. Срок погашения обязательств — от тринадцати месяцев до семи лет. В соответствии с программой, платежи по лизингу начинаются после поставки оборудования. При использовании гарантий РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования. Для подачи заявки на участие в программе можно воспользоваться цифровой платформой МСП.РФ.