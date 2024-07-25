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Исаевич: Благодаря льготному лизингу МСП покупают оборудование по низким ставкам

Исаевич: Благодаря льготному лизингу МСП покупают оборудование по низким ставкам

25 июля 2024, 08:53
Фото: 1MI
Компания «МСП Лизинг», являющаяся дочерней организацией Корпорации МСП, значительно увеличила объем льготной лизинговой поддержки для малых производственных предприятий. За первое полугодие объем поддержки составил два миллиарда рублей, что практически вдвое превышает показатели 2023 года.

Лидерами по использованию льготной поддержки стали следующие регионы: Московская область (293 миллиона), Санкт-Петербург (179 миллионов), Челябинская область (102 миллиона). Кроме того, в топ-5 вошли Калужская и Свердловская области, которые получили поддержку в размере 98 миллионов и 80 миллионов рублей соответственно, пишет tass.ru.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что лизинговую поддержку будут получать компании, активно инвестирующие в расширение и модернизацию своего производства. Особое внимание уделяется малому производственному бизнесу, который играет ключевую роль в развитии российской экономики. Благодаря льготному лизингу компании смогут приобретать оборудование на более выгодных условиях.

Среди отраслей, которые активно используют льготную лизинговую программу, лидируют машиностроение и металлообработка (48%), химическая (14%), пищевая (10%) и легкая (6%) промышленность.

Предпринимателям, являющимся участниками программы льготного лизинга, доступно финансирование от пятисот тысяч до пятидесяти миллионов рублей. Процентные ставки варьируются от 6 до 8 процентов. Срок погашения обязательств — от тринадцати месяцев до семи лет. В соответствии с программой, платежи по лизингу начинаются после поставки оборудования. При использовании гарантий РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования. Для подачи заявки на участие в программе можно воспользоваться цифровой платформой МСП.РФ.

Льготный лизинг предоставляется МСП при поддержке Министерства экономического развития РФ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого выступил президент РФ.

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