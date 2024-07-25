Исаевич: Благодаря льготному лизингу МСП покупают оборудование по низким ставкам

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Лидерами по использованию льготной поддержки стали следующие регионы: Московская область (293 миллиона), Санкт-Петербург (179 миллионов), Челябинская область (102 миллиона). Кроме того, в топ-5 вошли Калужская и Свердловская области, которые получили поддержку в размере 98 миллионов и 80 миллионов рублей соответственно, пишет tass.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что лизинговую поддержку будут получать компании, активно инвестирующие в расширение и модернизацию своего производства. Особое внимание уделяется малому производственному бизнесу, который играет ключевую роль в развитии российской экономики. Благодаря льготному лизингу компании смогут приобретать оборудование на более выгодных условиях.
Среди отраслей, которые активно используют льготную лизинговую программу, лидируют машиностроение и металлообработка (48%), химическая (14%), пищевая (10%) и легкая (6%) промышленность.
Предпринимателям, являющимся участниками программы льготного лизинга, доступно финансирование от пятисот тысяч до пятидесяти миллионов рублей. Процентные ставки варьируются от 6 до 8 процентов. Срок погашения обязательств — от тринадцати месяцев до семи лет. В соответствии с программой, платежи по лизингу начинаются после поставки оборудования. При использовании гарантий РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования. Для подачи заявки на участие в программе можно воспользоваться цифровой платформой МСП.РФ.
Льготный лизинг предоставляется МСП при поддержке Министерства экономического развития РФ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициатором которого выступил президент РФ.