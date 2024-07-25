Китайцы могут построить метро в Новосибирске

Мэр Максим Кудрявцев провел переговоры с представителями компании China Railway Tunnel Group. Китайская сторона выразила готовность продлить линии Новосибирского метрополитена. Также есть вероятность, что иностранцы займутся строительством ВПП в аэропорте Толмачево и Южного транзита.