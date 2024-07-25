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Published Сегодня, 08:46

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Китайцы могут построить метро в Новосибирске

Китайцы могут построить метро в Новосибирске

25 июля 2024, 08:46
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Власти Новосибирска рассматривают возможность сотрудничества с китайской строительной компанией, рассказали в пресс-центре мэрии.

Мэр Максим Кудрявцев провел переговоры с представителями компании China Railway Tunnel Group. Китайская сторона выразила готовность продлить линии Новосибирского метрополитена. Также есть вероятность, что иностранцы займутся строительством ВПП в аэропорте Толмачево и Южного транзита.

Власти Новосибирска готовы рассмотреть сотрудничество с иностранными специалистами, если они составят конкуренцию по цене и качеству.

Компания строит масштабные проекты по всему миру.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Метро#Новосибирское метро
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