Китайцы могут построить метро в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Мэр Максим Кудрявцев провел переговоры с представителями компании China Railway Tunnel Group. Китайская сторона выразила готовность продлить линии Новосибирского метрополитена. Также есть вероятность, что иностранцы займутся строительством ВПП в аэропорте Толмачево и Южного транзита.
Власти Новосибирска готовы рассмотреть сотрудничество с иностранными специалистами, если они составят конкуренцию по цене и качеству.
Компания строит масштабные проекты по всему миру.