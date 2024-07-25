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КМСП поддержит предпринимателей в запуске бизнеса на туристических автомаршрутах

КМСП поддержит предпринимателей в запуске бизнеса на туристических автомаршрутах

25 июля 2024, 10:42
Фото: 1MI
В сентябре по инициативе президента РФ Корпорация МСП (КМСП) совместно с Минэкономразвития и регионами начнет реализацию спецпрограммы поддержки для предпринимателей, желающих открыть бизнес на туристических автомаршрутах, которые сейчас разрабатывают регионы.

В рамках новой программы поддержка будет оказана при создании многофункциональных зон, гостиниц, глемпингов, пунктов питания и других объектов инфраструктуры, необходимость которых регионы будут определять самостоятельно. Корпорация МСП вместе с регионами полностью структурирует проект, чтобы привлечь банковское финансирование, а также поможет в выборе и оформлении площадок для реализации инициатив, пишет ТАСС.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что без развития соответствующей инфраструктуры автотуризм не может полноценно развиваться, и малый и средний бизнес как раз может взять на себя эту задачу. Исполнение данного проекта поможет комплексно развить туристическую сферу с участием субъектов МСБ. Он также добавил, что основная задача — создание комфортных и безопасных условий для путешественников, а также подготовка инфраструктуры для доступа к туристическим объектам.

Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, на платформе МСП.РФ будут систематически собираться сведения о региональных потребностях в инфраструктуре, наличии свободных земель для реализации проектов, о мерах поддержки, а также другие полезные материалы. По его словам, это даст возможность малому бизнесу изучить потребности и выявить новые перспективные направления для привлечения туристов. Он добавил, что КМСП совместно с региональными властями поможет привлечь средства для строительства.

Как отмечалось ранее, согласно указанию президента по итогам заседания с членами правительства Корпорация МСП обязана организовать работу по комплексной поддержке и сопровождению инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, включая инициативы в области автотуризма и гостиничного дела.

#Светлана Павлова
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