КМСП поддержит предпринимателей в запуске бизнеса на туристических автомаршрутах

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В рамках новой программы поддержка будет оказана при создании многофункциональных зон, гостиниц, глемпингов, пунктов питания и других объектов инфраструктуры, необходимость которых регионы будут определять самостоятельно. Корпорация МСП вместе с регионами полностью структурирует проект, чтобы привлечь банковское финансирование, а также поможет в выборе и оформлении площадок для реализации инициатив, пишет ТАСС.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что без развития соответствующей инфраструктуры автотуризм не может полноценно развиваться, и малый и средний бизнес как раз может взять на себя эту задачу. Исполнение данного проекта поможет комплексно развить туристическую сферу с участием субъектов МСБ. Он также добавил, что основная задача — создание комфортных и безопасных условий для путешественников, а также подготовка инфраструктуры для доступа к туристическим объектам.
Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, на платформе МСП.РФ будут систематически собираться сведения о региональных потребностях в инфраструктуре, наличии свободных земель для реализации проектов, о мерах поддержки, а также другие полезные материалы. По его словам, это даст возможность малому бизнесу изучить потребности и выявить новые перспективные направления для привлечения туристов. Он добавил, что КМСП совместно с региональными властями поможет привлечь средства для строительства.
Как отмечалось ранее, согласно указанию президента по итогам заседания с членами правительства Корпорация МСП обязана организовать работу по комплексной поддержке и сопровождению инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, включая инициативы в области автотуризма и гостиничного дела.