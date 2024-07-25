КМСП поддержит предпринимателей в запуске бизнеса на туристических автомаршрутах

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что без развития соответствующей инфраструктуры автотуризм не может полноценно развиваться, и малый и средний бизнес как раз может взять на себя эту задачу. Исполнение данного проекта поможет комплексно развить туристическую сферу с участием субъектов МСБ. Он также добавил, что основная задача — создание комфортных и безопасных условий для путешественников, а также подготовка инфраструктуры для доступа к туристическим объектам.