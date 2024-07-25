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Posted 25 июля, 02:30

Published 25 июля, 02:30

Modified 25 июля, 02:32

Updated 25 июля, 02:32

Денег лишились сибирячки

Кредиты на 3 млн оформила на своих доверчивых подруг женщина из Новосибирска

25 июля 2024, 02:30
Фото: 1MI. Денег лишились сибирячки
Жительница Новосибирской области оформила обманным путем кредиты на своих подруг, сообщили в прокуратуре.

В мошенничестве обвиняется 26-летняя сибирячка. Предполагается, что она оформила восемь кредитов на своих четырех подруг.

Она просила у них телефоны под разными предлогами, заходила в мобильное приложение банка, оформляла кредиты и переводила себе деньги. Потерпевшие об этом не знали и доверяли своей приятельнице.

Сумма ущерба достигла 3,5 млн рублей. В настоящее время дело передано на рассмотрение в Купинский районный суд.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Деньги#Кредит#Купинский район
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