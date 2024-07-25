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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:06

Круиз по Сибири: куда отправиться в речное путешествие из Новосибирска

Круиз по Сибири: куда отправиться в речное путешествие из Новосибирска

25 июля 2024, 08:04
Фото: atas.info
Из Новосибирска можно совершить увлекательное путешествие по воде, финальной точкой которого станет древний Тобольск.

Отправиться путешествовать по реке — заветная мечта любого туриста. Некоторые новосибирцы предпочитают взять надувную лодку, рюкзак, сесть на электричку, выйти на незнакомой станции и сплавиться вниз по Ине с ночевками в самых красивых местах.

Но если вам важен комфорт и обед по расписанию, утолить тягу к путешествиям можно отправившись в круиз по Оби прямо из Новосибирска в Тобольск.

Большой круиз по Оби

К сожалению, несмотря на то, что столица Сибири стоит на Оби, выбор круизов невелик. Такое путешествие стоит достаточно дорого, и желающих совершить круиз под названием «Большое сибирское путешествие» набирается только на два рейса за навигацию.

По Оби можно путешествовать на комфортабельном теплоходеПо Оби можно путешествовать на комфортабельном теплоходе
По Оби можно путешествовать на комфортабельном теплоходе
Фото: 1MI

Маршрут

Путешествие проходит на построенном в Германии теплоходе «Северная сказка». Известно, что это единственный теплоход на Оби и Иртыше, у которого целых три палубы. Максимальная вместимость речного судна — 130 пассажиров, поэтому его называют «камерным».

Во всех каютах независимо от класса есть кондиционеры, холодильники и телевизоры. На «Северной сказке» имеются два ресторана, шеф-повара которых, естественно, особое внимание уделили сибирской кухне.

Путешествие из столицы Сибири в старинный Тобольск вверх по Оби займет 17 дней. По пути туристов ждут остановки в сибирских городах Томске, Колпашево, Парабели, Нижневартовске, Салехарде, Ханты-Мансийске и Тобольске — конечной точке маршрута.

Всего будет 13 остановок — и в каждом населенном пункте у путешественника есть возможность отправиться в увлекательную экскурсию, сделать множество фотографий на память, отведать местные блюда и приобрести сувениры с местным колоритом.

Особо будет интересно побывать в Томске, которому на сотню больше лет, чем Санкт-Петербургу, в Сургуте, где тоже есть свои «белые ночи», в Салехарде — единственном в мире городе на Полярном круге и загадочном Ханты-Мансийске.

На знакомство с древним Тобольском у путешественников будет целых два дня — Кремль, Тюремный замок, место слияния Тобола и Иртыша — все это они увидят в финале круиза.

Путешественники узнают много интересного из истории городов СибириПутешественники узнают много интересного из истории городов Сибири
Путешественники узнают много интересного из истории городов Сибири
Фото: 1MI

Цены на круиз по Сибири

В 2024 году минимальная стоимость «Большое сибирское путешествие» на теплоходе была около 220 тысяч рублей, но детям до 14 лет предоставлялась скидка в 15%. Реалии ныне таковы, что если вы решите совершить увлекательную поездку в навигацию 2025 года, в вышеуказанную сумму уложиться уже не получится.

Отправились бы вы в круиз по Оби за 220 тысяч рублей?

Прогулки на речном трамвае в Новосибирске

Но если «река зовет», многодневной поездке есть прекрасная альтернатива — прогулка по Оби на речном трамвайчике. Иногда такие прогулки сопровождаются рассказом экскурсовода или даже джазовым концертом.

Остров Кораблик

Часовые прогулки на остров Кораблик совершаются ежедневно с мая по сентябрь включительно. Стоимость билетов — от 200 до 500 рублей, в выходные дни дороже. При отправлении на Кораблик нужно обязательно поинтересоваться обратным рейсом: время на острове пролетит незаметно, а ночевать там негде.

Седова Заимка

Перевозки на теплоходе от Речного вокзала до Седовой заимки длятся с конца апреля по конец сентября. В основном этим рейсом пользуются дачники, как привлекательной альтернативой душному пригородному автобусу.

Но в связи с резким падением уровня воды в Оби, с 19 июля конечная остановка теплохода — Бибиха.

В пути теплоход делает остановки также на острове Кудряш, пристанях Ягодная, Красный Яр, Черемушки и Новая заря. Стоимость билета — от 55 до 150 рублей.

Тихие зори

Маршрут Речной вокзал — коттеджный поселок Тихие зори является практически маршрутом городского общественного транспорта и совершается утром и вечером. Теплоход делает промежуточную остановку в Северо-Чемском жилмассиве. Стоимость проезда — от 25 до 90 рублей.

Старая пристань (Бердск)

К сожалению, в навигацию 2024 года популярные рейсы от Речного вокзала до Старой пристани в Бердске и обратно (с проходом через шлюз) не выполняются.

Маршруты с экскурсиями на день

Кроме того, желающие могут совершить короткую водную экскурсию по Оби. Например, экскурсия «Шесть мостов Новосибирска» длится около двух часов и идет в сопровождении аудиогида, либо экскурсовода из музея. Стоимость — от 700 до 900 рублей.

Часовая романтическая прогулка по Оби под звуки скрипки и саксофона стоит 500-700 рублей.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#Обь#Река Обь#Опросы#КЦ
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