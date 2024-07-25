Круиз по Сибири: куда отправиться в речное путешествие из Новосибирска

К сожалению, несмотря на то, что столица Сибири стоит на Оби, выбор круизов невелик. Такое путешествие стоит достаточно дорого, и желающих совершить круиз под названием «Большое сибирское путешествие» набирается только на два рейса за навигацию.

Но если вам важен комфорт и обед по расписанию, утолить тягу к путешествиям можно отправившись в круиз по Оби прямо из Новосибирска в Тобольск.

Отправиться путешествовать по реке — заветная мечта любого туриста. Некоторые новосибирцы предпочитают взять надувную лодку, рюкзак, сесть на электричку, выйти на незнакомой станции и сплавиться вниз по Ине с ночевками в самых красивых местах.

По Оби можно путешествовать на комфортабельном теплоходе

На знакомство с древним Тобольском у путешественников будет целых два дня — Кремль, Тюремный замок, место слияния Тобола и Иртыша — все это они увидят в финале круиза.

Особо будет интересно побывать в Томске, которому на сотню больше лет, чем Санкт-Петербургу, в Сургуте, где тоже есть свои «белые ночи», в Салехарде — единственном в мире городе на Полярном круге и загадочном Ханты-Мансийске.

Всего будет 13 остановок — и в каждом населенном пункте у путешественника есть возможность отправиться в увлекательную экскурсию, сделать множество фотографий на память, отведать местные блюда и приобрести сувениры с местным колоритом.

Путешествие из столицы Сибири в старинный Тобольск вверх по Оби займет 17 дней. По пути туристов ждут остановки в сибирских городах Томске, Колпашево, Парабели, Нижневартовске, Салехарде, Ханты-Мансийске и Тобольске — конечной точке маршрута.

Во всех каютах независимо от класса есть кондиционеры, холодильники и телевизоры. На «Северной сказке» имеются два ресторана, шеф-повара которых, естественно, особое внимание уделили сибирской кухне.

Путешествие проходит на построенном в Германии теплоходе «Северная сказка». Известно, что это единственный теплоход на Оби и Иртыше, у которого целых три палубы. Максимальная вместимость речного судна — 130 пассажиров, поэтому его называют «камерным».

В 2024 году минимальная стоимость «Большое сибирское путешествие» на теплоходе была около 220 тысяч рублей, но детям до 14 лет предоставлялась скидка в 15%. Реалии ныне таковы, что если вы решите совершить увлекательную поездку в навигацию 2025 года, в вышеуказанную сумму уложиться уже не получится.

Отправились бы вы в круиз по Оби за 220 тысяч рублей?