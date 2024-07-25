Круиз по Сибири: куда отправиться в речное путешествие из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Отправиться путешествовать по реке — заветная мечта любого туриста. Некоторые новосибирцы предпочитают взять надувную лодку, рюкзак, сесть на электричку, выйти на незнакомой станции и сплавиться вниз по Ине с ночевками в самых красивых местах.
Но если вам важен комфорт и обед по расписанию, утолить тягу к путешествиям можно отправившись в круиз по Оби прямо из Новосибирска в Тобольск.
К сожалению, несмотря на то, что столица Сибири стоит на Оби, выбор круизов невелик. Такое путешествие стоит достаточно дорого, и желающих совершить круиз под названием «Большое сибирское путешествие» набирается только на два рейса за навигацию.
Путешествие проходит на построенном в Германии теплоходе «Северная сказка». Известно, что это единственный теплоход на Оби и Иртыше, у которого целых три палубы. Максимальная вместимость речного судна — 130 пассажиров, поэтому его называют «камерным».
Во всех каютах независимо от класса есть кондиционеры, холодильники и телевизоры. На «Северной сказке» имеются два ресторана, шеф-повара которых, естественно, особое внимание уделили сибирской кухне.
Путешествие из столицы Сибири в старинный Тобольск вверх по Оби займет 17 дней. По пути туристов ждут остановки в сибирских городах Томске, Колпашево, Парабели, Нижневартовске, Салехарде, Ханты-Мансийске и Тобольске — конечной точке маршрута.
Всего будет 13 остановок — и в каждом населенном пункте у путешественника есть возможность отправиться в увлекательную экскурсию, сделать множество фотографий на память, отведать местные блюда и приобрести сувениры с местным колоритом.
Особо будет интересно побывать в Томске, которому на сотню больше лет, чем Санкт-Петербургу, в Сургуте, где тоже есть свои «белые ночи», в Салехарде — единственном в мире городе на Полярном круге и загадочном Ханты-Мансийске.
На знакомство с древним Тобольском у путешественников будет целых два дня — Кремль, Тюремный замок, место слияния Тобола и Иртыша — все это они увидят в финале круиза.
В 2024 году минимальная стоимость «Большое сибирское путешествие» на теплоходе была около 220 тысяч рублей, но детям до 14 лет предоставлялась скидка в 15%. Реалии ныне таковы, что если вы решите совершить увлекательную поездку в навигацию 2025 года, в вышеуказанную сумму уложиться уже не получится.
Но если «река зовет», многодневной поездке есть прекрасная альтернатива — прогулка по Оби на речном трамвайчике. Иногда такие прогулки сопровождаются рассказом экскурсовода или даже джазовым концертом.
Часовые прогулки на остров Кораблик совершаются ежедневно с мая по сентябрь включительно. Стоимость билетов — от 200 до 500 рублей, в выходные дни дороже. При отправлении на Кораблик нужно обязательно поинтересоваться обратным рейсом: время на острове пролетит незаметно, а ночевать там негде.
Перевозки на теплоходе от Речного вокзала до Седовой заимки длятся с конца апреля по конец сентября. В основном этим рейсом пользуются дачники, как привлекательной альтернативой душному пригородному автобусу.
Но в связи с резким падением уровня воды в Оби, с 19 июля конечная остановка теплохода — Бибиха.
В пути теплоход делает остановки также на острове Кудряш, пристанях Ягодная, Красный Яр, Черемушки и Новая заря. Стоимость билета — от 55 до 150 рублей.
Маршрут Речной вокзал — коттеджный поселок Тихие зори является практически маршрутом городского общественного транспорта и совершается утром и вечером. Теплоход делает промежуточную остановку в Северо-Чемском жилмассиве. Стоимость проезда — от 25 до 90 рублей.
К сожалению, в навигацию 2024 года популярные рейсы от Речного вокзала до Старой пристани в Бердске и обратно (с проходом через шлюз) не выполняются.
Кроме того, желающие могут совершить короткую водную экскурсию по Оби. Например, экскурсия «Шесть мостов Новосибирска» длится около двух часов и идет в сопровождении аудиогида, либо экскурсовода из музея. Стоимость — от 700 до 900 рублей.
Часовая романтическая прогулка по Оби под звуки скрипки и саксофона стоит 500-700 рублей.