Куда сходить в Новосибирске на выходных — июльская афиша

День Оби отметят в субботу, 27 июля в парках «Бугринская роща» и «Арена». Этим днем откроется большая программа «Обских фестивалей», рассчитанных на все лето. А в этот раз гостей ждет фестиваль ухи с мастер-классами и дегустациями, соревнования по приготовлению гарнира к рыбе, и концерт Алексея Потехина из «Руки вверх!». По Оби пройдет парад судов.