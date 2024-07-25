Куда сходить в Новосибирске на выходных — июльская афиша

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Новосибирске в последние выходные июля пройдет несколько интереснейших событий: жителям и гостям города придется делать выбор между авиашоу, фестивалем ухи и соревнованиями по пляжному спорту.
Традиционное авиашоу в Мочище под Новосибирском на этот раз пройдет 28 июля и под девизом «За нашу победу — на взлет!» А отправятся на взлет более восьми десятков самолетов: от раритетных и до новейших, в небо поднимутся воздушные шары и выступит симфонический оркестр. Начало праздника в 9.00.
День Оби отметят в субботу, 27 июля в парках «Бугринская роща» и «Арена». Этим днем откроется большая программа «Обских фестивалей», рассчитанных на все лето. А в этот раз гостей ждет фестиваль ухи с мастер-классами и дегустациями, соревнования по приготовлению гарнира к рыбе, и концерт Алексея Потехина из «Руки вверх!». По Оби пройдет парад судов.
В субботу на полигоне НВВКУ начинается зрелищная Гонка Героев! Соревнования по преодолению дистанции с разнообразными препятствиями пройдут как в индивидуальных зачетах среди разных возрастов, так и между командами.
Организаторы соревнований гарантируют выброс адреналина и у участников, и у болельщиков. Старт в 9.00.
MUSIC WEEKEND на Центральном пляже Академгородка начинается уже в пятницу, в 17 часов групповыми мастер-классами. Проходить фестиваль будет недалеко от кафе «Кокос», там же в воскресенье, 28 июля начнется большой опен-эйр. Организаторы особо отмечают, что фестиваль обойдется без заезжих звезд, но станет самым ярким событием лета.
В субботу — гостевой день фестиваля реконструкции «Сквозь пелену веков», пройдет он на территории парка «У моря Обского». Гостей приглашают погрузиться в военное искусство и быт жителей Скандинавии и Руси раннего Средневековья. В программе одиночные бои и сражения дружин, мастер-классы по древнерусской письменности и каллиграфии, ремесленные площадки и многое другое.
Летний астрономический пикник назначен на 27 июля. Гвоздем программы обещает стать наблюдение в телескоп за Солнцем. Кроме этого организаторы предлагают устроить йогу на траве, музыку с винила, лекции по астрономии и запуск воздушных змеев. На пикнике будет работать художественная мастерская.
28 июля на пляже «Дюны» в Бердске в честь Дня ВМФ пройдет фестиваль пляжных и водных видов спорта. В программе соревнования по плаванию в открытой воде, пляжный волейбол, пляжный теннис и показательные выступления на флайборде. Кроме того, в своих навыках силами померятся сапбордисты. Фестиваль пройдет под музыку бердских рок-групп.
В пятницу и субботу недалеко от станции Береговая на берегу Обского моря пройдет «Фестиваль всего». В программе — мастер-классы от школы танцев «Революция», практики по йоге, семинар по тайскому массажу и рок-концерт с участием групп «Школа», «Директор пляжа», «Акустические волны» и многих других.