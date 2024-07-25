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Posted 25 июля, 05:24

Published 25 июля, 05:24

Modified 5 сентября, 10:36

Updated 5 сентября, 10:36

Михаил Мишустин покинул Новосибирск — что он успел сделать за 2 дня

Михаил Мишустин покинул Новосибирск — что он успел сделать за 2 дня

25 июля 2024, 05:24
Фото: kremlin.ru.
Сюжет
Визит Мишустина в Новосибирск
23 и 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин провел в Новосибирске, деловая поездка получилась насыщенной — какие объекты посетил председатель российского правительства.

Рабочая поездка по СФО и ДФО стартовала на Дальнем Востоке. В Новосибирск Михаил Мишустин прибыл днем 23 июля, горожане обратили внимание на кортеж из более чем 20 машин, который пронесся по Красному проспекту.

В аэропорту премьера встречал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Там же Михаил Мишустин осмотрел ход реконструкции аэропорта Толмачево, посетил новый аэровокзальный комплекс. Сразу после этого стало известно, что директор Толмачево уходит с поста.

Отдельным пунктом стала встреча премьера и губернатора региона. Стороны обсудили строительство инфекционной больницы в Новосибирске, на которую в конце 2021 года выделили 2 млрд рублей.

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Главной площадкой рабочей поездки стал Академгородок. Местные жители заметили, что к визиту высокого гостя спешно отремонтировали несколько дорог, а также развесили фальшфасады. Жители Ленинского района вовсе пригласили председателя правительства посетить Хилокский микрорайон.

В Академгородке Михаил Мишустин посетил технопарк, посмотрел разработки резидентов. Еще одним пунктом стал учебный корпус НГУ (СУНЦ). Здесь премьер встретился с молодыми учеными и преподавателями, пообещав, что НГУ войдет в пилотный проект по повышению оплаты труда преподавателей фундаментальных наук. Помимо этого, мероприятия по поддержке молодых ученых внесут в новые нацпроекты «Молодежь и дети» и «Кадры».

В завершение визита Михаил Мишустин оставил послание на стене.

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25 июля Михаил Мишустин прибыл в Горно-Алтайск, встретился с врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком, осмотрел аэропорт.

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