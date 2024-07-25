Михаил Мишустин покинул Новосибирск — что он успел сделать за 2 дня

В Академгородке Михаил Мишустин посетил технопарк, посмотрел разработки резидентов. Еще одним пунктом стал учебный корпус НГУ (СУНЦ). Здесь премьер встретился с молодыми учеными и преподавателями, пообещав, что НГУ войдет в пилотный проект по повышению оплаты труда преподавателей фундаментальных наук. Помимо этого, мероприятия по поддержке молодых ученых внесут в новые нацпроекты «Молодежь и дети» и «Кадры».