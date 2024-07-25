Михаил Мишустин покинул Новосибирск — что он успел сделать за 2 дня

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Рабочая поездка по СФО и ДФО стартовала на Дальнем Востоке. В Новосибирск Михаил Мишустин прибыл днем 23 июля, горожане обратили внимание на кортеж из более чем 20 машин, который пронесся по Красному проспекту.
В аэропорту премьера встречал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Там же Михаил Мишустин осмотрел ход реконструкции аэропорта Толмачево, посетил новый аэровокзальный комплекс. Сразу после этого стало известно, что директор Толмачево уходит с поста.
Отдельным пунктом стала встреча премьера и губернатора региона. Стороны обсудили строительство инфекционной больницы в Новосибирске, на которую в конце 2021 года выделили 2 млрд рублей.
Главной площадкой рабочей поездки стал Академгородок. Местные жители заметили, что к визиту высокого гостя спешно отремонтировали несколько дорог, а также развесили фальшфасады. Жители Ленинского района вовсе пригласили председателя правительства посетить Хилокский микрорайон.
В Академгородке Михаил Мишустин посетил технопарк, посмотрел разработки резидентов. Еще одним пунктом стал учебный корпус НГУ (СУНЦ). Здесь премьер встретился с молодыми учеными и преподавателями, пообещав, что НГУ войдет в пилотный проект по повышению оплаты труда преподавателей фундаментальных наук. Помимо этого, мероприятия по поддержке молодых ученых внесут в новые нацпроекты «Молодежь и дети» и «Кадры».
В завершение визита Михаил Мишустин оставил послание на стене.
25 июля Михаил Мишустин прибыл в Горно-Алтайск, встретился с врио главы Республики Алтай Андреем Турчаком, осмотрел аэропорт.