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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Экстремальные развлечения в Новосибирске

Не для слабонервных: где в Новосибирск прыгнуть с тарзанки или прокатиться на бигфуте

25 июля 2024, 10:25
Фото: 1MI
Экстремальные развлечения в Новосибирске
В Новосибирске существует возможность проверить свои силы и возможности в нескольких видах экстремальных развлечений — было бы желание.

Почему люди готовы ради нескольких секунд свободного полета прыгать с многоэтажного дома или потратить целый час, чтобы залезть на стену скалодрома?

Психологи утверждают, что желание рисковать — не что иное, как обычная человеческая реакция на собственный опыт рождения, сопряженный с определенной травмой. Таким способом мы как бы страхуем себя от опасностей, дразня их.

Если вы чувствуете, что экстрима в вашей жизни непозволительно мало, но пока вы не готовы плотно заняться альпинизмом или отправиться в путешествие на джипах по бездорожью, в Новосибирске найдется множество щекочущих нервы развлечений.

Роумпджампинг

Роумпджампинг, или как принято говорить в России, прыжки с «тарзанки», позволят вам ощутить непередаваемое чувство свободного падения и получить приличную дозу адреналина.

Например, одна из новосибирских компаний, занимающаяся организацией таких прыжков, раз в год возит своих клиентов прыгнуть с самого высокого моста в Сибири — Бирюлинского, который находится в Кемеровской области на трассе Кузбасс-Алтай.

В основном же прыжки совершаются с заброшенных зданий или опор ЛЭП. Например, можно прыгнуть с 12-этажного дома, организаторы говорят, что высота его — 40 метров. Цены на роупджампинг начинаются с 1 500 рублей за один прыжок.

Организаторы прыжков гарантируют полную безопасностьОрганизаторы прыжков гарантируют полную безопасность
Организаторы прыжков гарантируют полную безопасность
Фото: 2ГИС

Развлечение такого рода врачи настоятельно не рекомендуют людям с бронхиальной астмой, после операции на глазах, с высоким давлением и с эпилепсией.

Скалодром

В Новосибирске есть несколько скалодромов — так называются искусственные сооружения для имитации подъема на скалу. Скалодромы придумал француз Франсуа Савиньи: профессиональные альпинисты утверждают, что подъем на скалодроме мало чем отличается от настоящего восхождения.

Скалодромов разной степени сложности в Новосибирске полтора десятка. Среди них есть развлекательные, детские и спортивные. Разовое посещение обойдется примерно в 1 000 рублей, снаряжение вам предоставят. Со своими «веревками» выйдет дешевле.

Альпинисты говорят, что это мало чем отличается от подъема на скалуАльпинисты говорят, что это мало чем отличается от подъема на скалу
Альпинисты говорят, что это мало чем отличается от подъема на скалу
Фото: 2ГИС

Топ-3 скалодромов Новосибирска:

Центр скалолазания «Твоя высота»

С 9.30 до 21.30

Стоимость посещения — от 400 рублей

Фитнес-центр RеФорма

С 7.00 до 23.00

Стоимость посещения — в зависимости от типа клубной карты

Спортивно-оздоровительный комплекс «Армада»

С 7.00 до 23.00

Стоимость посещения — от 700 до 1700 рублей (семейный безлимит).

Занятия на скалодроме не рекомендуются людям с суставными заболеваниями, с пороками сердца, обладателями кардиостимуляторов, гипертонией и сердечной недостаточностью.

Квадробигфут

Квадробигфут — это машина, способная проехать и по болоту, и по снегу, и по воде. Катание на квадробигфутах в Новосибирске организовано в поселке Восход. Инструктор сначала научит вас водить квадробигфут, а затем вы самостоятельно преодолеете дистанцию по бездорожью, болоту и даже пересечете озеро.

Парк активного отдыха «Ствол», п. Восход, улица Долинная, 30.

Водительские права для катания на квадробигфуте иметь не обязательноВодительские права для катания на квадробигфуте иметь не обязательно
Водительские права для катания на квадробигфуте иметь не обязательно
Фото: 2ГИС

Час катания стоит 5 600 рублей, с вами могут поехать два пассажира, которые тоже не останутся без острых ощущений. Водительские права не потребуются.

Врачи не рекомендуют поездки на квадробигфуте людям с нервными заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, сердечникам и людям с ментальными отклонениями.

Маунтинбайк

Ставший уже привычным в мегаполисе горный велосипед тоже может стать способом получения адреналина — надо просто знать, где в Новосибирске есть специальное место для этого.

Уже несколько лет на Ключ-Камышенском плато существует организованный энтузиастами байк-парк «Иня-Даунхилл». Ребята самостоятельно сделали трассу для маунтинбайка, следят за ее состоянием и приглашают покататься с ними.

Организаторы экстрим-парка запечатлели на видео процесс строительства трассыОрганизаторы экстрим-парка запечатлели на видео процесс строительства трассы
Организаторы экстрим-парка запечатлели на видео процесс строительства трассы
Фото: соцсети

Если вы считаете, что ваших умений пока недостаточно, в Новосибирске можно брать уроки по катанию не только на горном велосипеде, но и на трюковом ВМХ. Занятия проходят в специально оборудованном экстрим-парке недалеко от стадиона «Спартак», а в дождь любители велоэкстрима занимаются в здании «Мегаса» в начале Красного проспекта.

Покататься в вышеперечисленных экстрим-парках стоит 900 рублей в день. Одно занятие с инструктором — 1 400 рублей, пакет из восьми занятий — 9 600 рублей.

Экстремальное катание на велосипеде не рекомендуется людям с нарушением вестибулярного аппарата, сердечными и суставными заболеваниями, остеопорозом и нарушением мозгового кровообращения.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#КЦ
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