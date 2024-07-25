Не для слабонервных: где в Новосибирск прыгнуть с тарзанки или прокатиться на бигфуте

Если вы считаете, что ваших умений пока недостаточно, в Новосибирске можно брать уроки по катанию не только на горном велосипеде, но и на трюковом ВМХ. Занятия проходят в специально оборудованном экстрим-парке недалеко от стадиона «Спартак», а в дождь любители велоэкстрима занимаются в здании «Мегаса» в начале Красного проспекта.