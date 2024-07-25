Не для слабонервных: где в Новосибирск прыгнуть с тарзанки или прокатиться на бигфуте

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Почему люди готовы ради нескольких секунд свободного полета прыгать с многоэтажного дома или потратить целый час, чтобы залезть на стену скалодрома?
Психологи утверждают, что желание рисковать — не что иное, как обычная человеческая реакция на собственный опыт рождения, сопряженный с определенной травмой. Таким способом мы как бы страхуем себя от опасностей, дразня их.
Если вы чувствуете, что экстрима в вашей жизни непозволительно мало, но пока вы не готовы плотно заняться альпинизмом или отправиться в путешествие на джипах по бездорожью, в Новосибирске найдется множество щекочущих нервы развлечений.
Роумпджампинг, или как принято говорить в России, прыжки с «тарзанки», позволят вам ощутить непередаваемое чувство свободного падения и получить приличную дозу адреналина.
Например, одна из новосибирских компаний, занимающаяся организацией таких прыжков, раз в год возит своих клиентов прыгнуть с самого высокого моста в Сибири — Бирюлинского, который находится в Кемеровской области на трассе Кузбасс-Алтай.
В основном же прыжки совершаются с заброшенных зданий или опор ЛЭП. Например, можно прыгнуть с 12-этажного дома, организаторы говорят, что высота его — 40 метров. Цены на роупджампинг начинаются с 1 500 рублей за один прыжок.
Развлечение такого рода врачи настоятельно не рекомендуют людям с бронхиальной астмой, после операции на глазах, с высоким давлением и с эпилепсией.
В Новосибирске есть несколько скалодромов — так называются искусственные сооружения для имитации подъема на скалу. Скалодромы придумал француз Франсуа Савиньи: профессиональные альпинисты утверждают, что подъем на скалодроме мало чем отличается от настоящего восхождения.
Скалодромов разной степени сложности в Новосибирске полтора десятка. Среди них есть развлекательные, детские и спортивные. Разовое посещение обойдется примерно в 1 000 рублей, снаряжение вам предоставят. Со своими «веревками» выйдет дешевле.
Топ-3 скалодромов Новосибирска:
С 9.30 до 21.30
Стоимость посещения — от 400 рублей
С 7.00 до 23.00
Стоимость посещения — в зависимости от типа клубной карты
С 7.00 до 23.00
Стоимость посещения — от 700 до 1700 рублей (семейный безлимит).
Занятия на скалодроме не рекомендуются людям с суставными заболеваниями, с пороками сердца, обладателями кардиостимуляторов, гипертонией и сердечной недостаточностью.
Квадробигфут — это машина, способная проехать и по болоту, и по снегу, и по воде. Катание на квадробигфутах в Новосибирске организовано в поселке Восход. Инструктор сначала научит вас водить квадробигфут, а затем вы самостоятельно преодолеете дистанцию по бездорожью, болоту и даже пересечете озеро.
Парк активного отдыха «Ствол», п. Восход, улица Долинная, 30.
Час катания стоит 5 600 рублей, с вами могут поехать два пассажира, которые тоже не останутся без острых ощущений. Водительские права не потребуются.
Врачи не рекомендуют поездки на квадробигфуте людям с нервными заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, сердечникам и людям с ментальными отклонениями.
Ставший уже привычным в мегаполисе горный велосипед тоже может стать способом получения адреналина — надо просто знать, где в Новосибирске есть специальное место для этого.
Уже несколько лет на Ключ-Камышенском плато существует организованный энтузиастами байк-парк «Иня-Даунхилл». Ребята самостоятельно сделали трассу для маунтинбайка, следят за ее состоянием и приглашают покататься с ними.
Если вы считаете, что ваших умений пока недостаточно, в Новосибирске можно брать уроки по катанию не только на горном велосипеде, но и на трюковом ВМХ. Занятия проходят в специально оборудованном экстрим-парке недалеко от стадиона «Спартак», а в дождь любители велоэкстрима занимаются в здании «Мегаса» в начале Красного проспекта.
Покататься в вышеперечисленных экстрим-парках стоит 900 рублей в день. Одно занятие с инструктором — 1 400 рублей, пакет из восьми занятий — 9 600 рублей.
Экстремальное катание на велосипеде не рекомендуется людям с нарушением вестибулярного аппарата, сердечными и суставными заболеваниями, остеопорозом и нарушением мозгового кровообращения.