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Published Сегодня, 06:18

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Ногами в зимних ботинках насмерть запинал сын отца под Новосибирском

Ногами в зимних ботинках насмерть запинал сын отца под Новосибирском

25 июля 2024, 06:18
Фото: 1MI
Мужчине дали 10 лет за жестокую расправу над пожилым отцом, рассказали в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

23 июля суд признал виновным Михаила Дядюка в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Инцидент произошел в декабре 2023 года в селе Новониколаевка Барабинского района.

Дядюк был раздражен и пьян, отец попытался его утешить, но это еще больше разъярило сына, и он стал бить 65-летнего мужчину.

Отец лежал на диване. Сначала сын ударил его кулаком в лицо, затем скинул на пол и около 50 раз ударил его ногами, обутыми в зимние ботинки.

Пострадавшего госпитализировали только через три дня после избиения, через несколько дней он умер.

Сын раскаялся в совершенном и признал вину.

Дядюку дали 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Максимальное наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ — 15 лет лишения свободы.

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