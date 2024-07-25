Ногами в зимних ботинках насмерть запинал сын отца под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
23 июля суд признал виновным Михаила Дядюка в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Инцидент произошел в декабре 2023 года в селе Новониколаевка Барабинского района.
Дядюк был раздражен и пьян, отец попытался его утешить, но это еще больше разъярило сына, и он стал бить 65-летнего мужчину.
Отец лежал на диване. Сначала сын ударил его кулаком в лицо, затем скинул на пол и около 50 раз ударил его ногами, обутыми в зимние ботинки.
Пострадавшего госпитализировали только через три дня после избиения, через несколько дней он умер.
Сын раскаялся в совершенном и признал вину.
Дядюку дали 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Максимальное наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ — 15 лет лишения свободы.