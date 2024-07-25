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Ледовому дворцу спорта понадобилась машина стоимостью более 7 млн рублей

Новосибирская госкомпания «Сибирь-Арена» заказала элитный внедорожник

25 июля 2024, 12:54
Фото: avito.ru
Ледовому дворцу спорта понадобилась машина стоимостью более 7 млн рублей
Тендер на поставку дорогого автомобиля проходил всего один день и был формальностью — поставщик определен заранее.

ГАУ НСО «Сибирь-Арена», так официально называется структура, эксплуатирующая новый ледовый дворец спорта в Кировском районе Новосибирска, приобретает китайский внедорожник Tank 500 2024 года выпуска в премиум-комплектации за 7,099 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

В описании закупки указана модель, снаружи машина должна быть черного цвета и внутри темно-коричневого. Премиум-комплектация включает в себя функции массажа и вентиляции сидений, подножки с электроприводом, акустическую систему из 12 динамиков и сабвуфера и панорамную крышу.

Электронный аукцион был объявлен в утром четверг, 25 июля, и в 15:00 по местному времени того же дня завершен. Как сказано в документации, это была «неконкурентная закупка с участием субъекта малого предпринимательства в электронном виде».

Учредителями ГАУ НСО «Сибирь-Арена» выступают правительство Новосибирской области, региональные Минспорта и департамент имущества и земельных отношений.

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