Новосибирская госкомпания «Сибирь-Арена» заказала элитный внедорожник

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
ГАУ НСО «Сибирь-Арена», так официально называется структура, эксплуатирующая новый ледовый дворец спорта в Кировском районе Новосибирска, приобретает китайский внедорожник Tank 500 2024 года выпуска в премиум-комплектации за 7,099 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок.
В описании закупки указана модель, снаружи машина должна быть черного цвета и внутри темно-коричневого. Премиум-комплектация включает в себя функции массажа и вентиляции сидений, подножки с электроприводом, акустическую систему из 12 динамиков и сабвуфера и панорамную крышу.
Электронный аукцион был объявлен в утром четверг, 25 июля, и в 15:00 по местному времени того же дня завершен. Как сказано в документации, это была «неконкурентная закупка с участием субъекта малого предпринимательства в электронном виде».
Учредителями ГАУ НСО «Сибирь-Арена» выступают правительство Новосибирской области, региональные Минспорта и департамент имущества и земельных отношений.