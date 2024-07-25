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В регионе капремонт ведут в 36 объектах образования

Новосибирская область — в десятке российских регионов-лидеров по капремонту школ

25 июля 2024, 08:05
Фото: nso.ru
В регионе капремонт ведут в 36 объектах образования
В число регионов России с большим количеством и высокой степенью готовности объектов в рамках программы по капремонту школ вошла Новосибирская область по итогам реализации федеральной программы с 2022 года.

В общей сложности с 2022 года в России капитально отремонтировано уже более 4 тысяч школьных зданий. В ходе заседания федерального штаба по капремонту и строительству образовательных учреждений среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов названы Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская и Кемеровская области.

Ход капремонта на примере школы «Журавушка» в г. Новосибирске 25 июля в ходе выездного совещания проконтролировал заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.

«Это один из 60 объектов, работы на которых ведутся в регионе по плану в 2024–2026 годах с двухлетним и однолетним циклом в рамках федеральной программы капремонта, — подчеркнул Юрий Савостьянов. — На проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания предусмотрено финансирование в общем объеме более 100 млн рублей за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Работы ведутся под контролем областных властей».

Общая строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет порядка 15%.
Всего в Новосибирской области сейчас идет капитальный ремонт на 36 объектах, шесть из них планируется сдать до конца 2024 года.

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