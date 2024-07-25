Новосибирская область — в десятке российских регионов-лидеров по капремонту школ

В общей сложности с 2022 года в России капитально отремонтировано уже более 4 тысяч школьных зданий. В ходе заседания федерального штаба по капремонту и строительству образовательных учреждений среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов названы Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская и Кемеровская области.