Новосибирская область — в десятке российских регионов-лидеров по капремонту школ

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В общей сложности с 2022 года в России капитально отремонтировано уже более 4 тысяч школьных зданий. В ходе заседания федерального штаба по капремонту и строительству образовательных учреждений среди регионов с большим количеством и высокой степенью готовности объектов названы Ставропольский край, Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Нижегородская, Тульская, Новосибирская, Омская, Свердловская и Кемеровская области.
Ход капремонта на примере школы «Журавушка» в г. Новосибирске 25 июля в ходе выездного совещания проконтролировал заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.
«Это один из 60 объектов, работы на которых ведутся в регионе по плану в 2024–2026 годах с двухлетним и однолетним циклом в рамках федеральной программы капремонта, — подчеркнул Юрий Савостьянов. — На проведение капитального ремонта и оснащение средствами обучения и воспитания предусмотрено финансирование в общем объеме более 100 млн рублей за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. Работы ведутся под контролем областных властей».
Общая строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет порядка 15%.
Всего в Новосибирской области сейчас идет капитальный ремонт на 36 объектах, шесть из них планируется сдать до конца 2024 года.