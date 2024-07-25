Новосибирский губернатор поддержал развитие инфраструктуры лагеря «Юнармеец»

Лагерь юных военных «Юнармеец», расположенный на территории школы №11 Шиловского гарнизона, начал свою работу летом 2023 года. При поддержке губернатора и правительства Новосибирской области лагерь получил региональный статус и может принимать детей из всех районов области. Одним из основных моментов этого сезона стало принятие детей из Беловодского района ЛНР.