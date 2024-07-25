Новосибирский губернатор поддержал развитие инфраструктуры лагеря «Юнармеец»

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Лагерь юных военных «Юнармеец», расположенный на территории школы №11 Шиловского гарнизона, начал свою работу летом 2023 года. При поддержке губернатора и правительства Новосибирской области лагерь получил региональный статус и может принимать детей из всех районов области. Одним из основных моментов этого сезона стало принятие детей из Беловодского района ЛНР.
Из-за близости к военным частям Шиловского полигона были разработаны программы военно-патриотических смен, где занятия проводят опытные военнослужащие, офицеры запаса и участники СВО.
«С учётом того, что в последние годы мы видим просто взрывной рост интереса к военно-патриотическому воспитанию, к военно-прикладным видам спорта, появление здесь этого лагеря, рядом с 24-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения, известной уже далеко за пределами Новосибирской области, очень правильно. Здесь также сложилась интересная кооперация с нашим военным училищем и институтом Росгвардии. Видно, что на площадках очень много курсантов этих высших военных заведений, которые выполняют роль наставников, инструкторов, по аналогии с другими лагерями, фактически вожатых», — отметил губернатор Андрей Травников.
Для участников смены запланированы занятия по тактике, стрельбе, военной подготовке, медицине на поле боя, преодолению препятствий, работе с картами, выполнению норм ГТО, спортивным играм и тренировкам с профессиональными спортсменами.
Также глава региона пообещал развитие школьного стадиона. Там требуется крытое здание для проведения занятий в любую погоду. Возвести его пообещали к следующему сезону.