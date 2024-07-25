Новый способ получения лекарства от язвы разработали в новосибирском Академгородке

Продукт получают в результате растворения оксида висмута в молочной кислоте и выделении из раствора чистого препарата после добавления карбоната аммония.

Исследования проходили в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН, где возможно наладить промышленное производство по новой технологии, отмечает агентство ТАСС.