Новый способ получения лекарства от язвы разработали в новосибирском Академгородке

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Речь идет о новой технологии получения основого карбоната висмута, центрального препарата в лекарствах от язв желудка и двенадцатипестной кишки. Главная особенность разработки сибирских ученых — вещество не содержит примесей нитратов, которые могут провоцировать образование канцерогенных соединений, и как следствие — повышать риск развития раковых заболеваний.
Продукт получают в результате растворения оксида висмута в молочной кислоте и выделении из раствора чистого препарата после добавления карбоната аммония.
Исследования проходили в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН, где возможно наладить промышленное производство по новой технологии, отмечает агентство ТАСС.
Ранее мы рассказывали о том, как сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН на протяжении многих лет каждую зиму строит на пляже Академгородка огромную снежную башню.