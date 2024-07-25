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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Новую технологию разработали ученые-химики

Новый способ получения лекарства от язвы разработали в новосибирском Академгородке

25 июля 2024, 12:09
Фото: 1MI
Новую технологию разработали ученые-химики
Ученые заявили о возможности выпускать в год до 10 тонн безопасного препарата для лечения язвенной болезни.

Речь идет о новой технологии получения основого карбоната висмута, центрального препарата в лекарствах от язв желудка и двенадцатипестной кишки. Главная особенность разработки сибирских ученых — вещество не содержит примесей нитратов, которые могут провоцировать образование канцерогенных соединений, и как следствие — повышать риск развития раковых заболеваний.

Продукт получают в результате растворения оксида висмута в молочной кислоте и выделении из раствора чистого препарата после добавления карбоната аммония.
Исследования проходили в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН, где возможно наладить промышленное производство по новой технологии, отмечает агентство ТАСС.

Ранее мы рассказывали о том, как сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН на протяжении многих лет каждую зиму строит на пляже Академгородка огромную снежную башню.

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