Облава на нелегальных мигрантов-торговцев из Хилка пройдет в Новосибирске

Рейд пройдет 25 июля в Ленинском районе. Его проведут на улице Хилокской. Именно там ежедневно собираются продавцы фруктов и овощей. Торгуют они из своих автомобилей — прямо в багажнике, чтобы быстрее уехать от проверяющих.