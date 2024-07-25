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Updated Сегодня, 04:04

Торговцев проверяют на легальность

Облава на нелегальных мигрантов-торговцев из Хилка пройдет в Новосибирске

25 июля 2024, 04:02
Фото: Изображение Midjourney
Торговцев проверяют на легальность
В Новосибирске состоится очередной рейд по выявлению незаконной торговли в Хилокском микрорайоне, сообщили в МВД.

Рейд пройдет 25 июля в Ленинском районе. Его проведут на улице Хилокской. Именно там ежедневно собираются продавцы фруктов и овощей. Торгуют они из своих автомобилей — прямо в багажнике, чтобы быстрее уехать от проверяющих.

Недавно, после очередной «облавы», администрация города изъяла более 750 кг фруктов и овощей. Суровым наказанием стало то, что у продавцов изъяли 5 машин.

Также в Ленинском районе сносят незаконные мигрантские кафе. Проверяют и самих мигрантов на их легальное пребывание в стране. На прошлой неделе выдворили из страны почти 50 человек.

У нелегальных мигрантов — торговцев на Хилокской забрали автомобили в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Проверка#Торговля#Рейд#Торговцы
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