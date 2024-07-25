Облава на нелегальных мигрантов-торговцев из Хилка пройдет в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Рейд пройдет 25 июля в Ленинском районе. Его проведут на улице Хилокской. Именно там ежедневно собираются продавцы фруктов и овощей. Торгуют они из своих автомобилей — прямо в багажнике, чтобы быстрее уехать от проверяющих.
Недавно, после очередной «облавы», администрация города изъяла более 750 кг фруктов и овощей. Суровым наказанием стало то, что у продавцов изъяли 5 машин.
Также в Ленинском районе сносят незаконные мигрантские кафе. Проверяют и самих мигрантов на их легальное пребывание в стране. На прошлой неделе выдворили из страны почти 50 человек.