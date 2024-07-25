atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Мигрантов положили на пол

Облаву на мигрантов — нелегалов устроил спецназ ФСБ в кафе Бердска

25 июля 2024, 07:15
Фото: УФСБ по НСО
Мигрантов положили на пол
Рейды по выявлению мигрантов-нелегалов в кафе под Новосибирском провели сотрудники УФСБ.

Кафе, где готовили русско-узбекскую кухню, проверили в Бердске. Оно находится на улице Первомайской. В мероприятии были задействованы сотрудники ФСБ, полиции и других спецподразделений.

Внутри помещения было 27 мигрантов. Для проверки их всех положили лицом в пол. У них проверяли все документы, чтобы доказать их легальное пребывание в стране.

Как итог, не все соблюдали российское законодательство. Кто-то жил на территории государства, не имея на это права. Теперь пять человек минимум оштрафовали, а максимум других пятерых — выдворят из страны.

Видео: УФСБ по НСО
Облава на нелегальных мигрантов-торговцев из Хилка пройдет в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Индусы вместо узбеков, таджиков и киргизов: как изменится состав трудовых мигрантовМигрант — задира закурил на борту самолета Москва-НовосибирскДети мигрантов издевались над школьницей в Новосибирске — расследование не движется
#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Мигранты#Проверка#Рейд#Выдворение
Подпишитесь
Михаил Мишустин покинул Новосибирск — что он успел сделать за 2 дня
Сегодня, 05:24
Почему через 3 дня уволился директор Горфонтана, раскрыли в мэрии Новосибирска
Сегодня, 07:05
Раскрыто имя нового худрука балетной труппы НОВАТа — что о нем известно
Сегодня, 06:54
Прилюдный стриптиз массово продолжают устраивать жители Новосибирска
Сегодня, 05:23
Вода в Оби прогрелась в жару до рекордной температуры в Новосибирске
Сегодня, 05:06
Подросткам на крыше потребовалась срочная помощь новосибирских спасателей
Сегодня, 01:45