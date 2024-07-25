Облаву на мигрантов — нелегалов устроил спецназ ФСБ в кафе Бердска

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Кафе, где готовили русско-узбекскую кухню, проверили в Бердске. Оно находится на улице Первомайской. В мероприятии были задействованы сотрудники ФСБ, полиции и других спецподразделений.
Внутри помещения было 27 мигрантов. Для проверки их всех положили лицом в пол. У них проверяли все документы, чтобы доказать их легальное пребывание в стране.
Как итог, не все соблюдали российское законодательство. Кто-то жил на территории государства, не имея на это права. Теперь пять человек минимум оштрафовали, а максимум других пятерых — выдворят из страны.