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Published Сегодня, 05:54

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Таксистов проверят

Облаву на нелегальных таксистов устроят полицейские в Новосибирске

25 июля 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney
Таксистов проверят
В Новосибирске будут искать нелегальных водителей такси, о чем сообщили в ГАИ.

Рейд под названием «Такси» будет осуществляться с 29 по 31 июля. Несколько дней полицейские будут внимательно следить за таксистами.

Оперативное мероприятие направлено на то, чтобы выявить факт нелегальных пассажирских перевозок, отсутствие страховки и других требований, которые обязаны соблюдать водители.

Напомним, ранее мы рассказали о водители с поддельными правами. Он купил их, чтобы возить пассажиров. Теперь ему грозит штраф по уголовному делу.

Поддельные права из Азербайджана купил таксист для работы в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Водитель#Такси#ГАИ
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