Облаву на нелегальных таксистов устроят полицейские в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Рейд под названием «Такси» будет осуществляться с 29 по 31 июля. Несколько дней полицейские будут внимательно следить за таксистами.
Оперативное мероприятие направлено на то, чтобы выявить факт нелегальных пассажирских перевозок, отсутствие страховки и других требований, которые обязаны соблюдать водители.
Напомним, ранее мы рассказали о водители с поддельными правами. Он купил их, чтобы возить пассажиров. Теперь ему грозит штраф по уголовному делу.