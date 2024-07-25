ООО «БАС»: на Сахалине прошел интенсив «Архипелаг»

Массовые испытания дронов предоставили возможность не только оценить их работу в реальных условиях, но и отработать взаимодействие участников государственного гражданского заказа на услуги дронов в формате полевых и штабных учений с элементами экономической игры. Следует подчеркнуть, что представленный ГТЛК на «Архипелаге» функционал первого в стране маркетплейса для беспилотников Налетай.рф уже в ближайший месяц позволит приобрести или продать российский беспилотник, стать участником программ государственного гражданского заказа или льготного лизинга.