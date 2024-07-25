ООО «БАС»: на Сахалине прошел интенсив «Архипелаг»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Как пишет издание, компания «БАС» не просто участвовала в деловой части мероприятия, но и разработала 15 сценариев применения беспилотников для гражданских учений, проходивших в три этапа. Это доставка грузов, кадастровые работы и мониторинг линейных объектов. Самым востребованным стало использование БАС для мониторинга лесных и сельскохозяйственных угодий, пишет transsibinfo.com.
В рамках панельной дискуссии компаний перспективного портфеля Фонда НТИ и экспертного сообщества, куда вошли ООО «БАС», АО «ФТК», ООО «Аэролинк», было отмечено, что итоги тестирования учтут в федеральном рейтинге дронификации регионов, лидеры которого получат значительные бюджетные преференции для развития отрасли беспилотных авиационных систем на своих территориях.
На сахалинском аэродроме «Пушистый» команды из различных регионов проводили испытания по техническим заданиям, разрабатывали дорожные карты по внедрению сценариев использования беспилотных авиационных систем (БАС). Завершающий этап, ставший самым зрелищным и увлекательным, продемонстрировал практические навыки команд в управлении дронами.
Массовые испытания дронов предоставили возможность не только оценить их работу в реальных условиях, но и отработать взаимодействие участников государственного гражданского заказа на услуги дронов в формате полевых и штабных учений с элементами экономической игры. Следует подчеркнуть, что представленный ГТЛК на «Архипелаге» функционал первого в стране маркетплейса для беспилотников Налетай.рф уже в ближайший месяц позволит приобрести или продать российский беспилотник, стать участником программ государственного гражданского заказа или льготного лизинга.
В рамках «Архипелага-2024» компания «БАС» подписала соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотных авиационных систем. Согласно договору с ООО «СТРАТУС», «БАС» будет осуществлять эксклюзивную дистрибуцию инженерного тренажера-симулятора UAVPROF DRONE SIMULATOR для беспилотной агроавиации, а также развивать систему специализированной подготовки кадров в данной области.
Подписанное соглашение с ООО «Техноджет» подразумевает сотрудничество по созданию беспилотного многоцелевого самолета на базе модели «Аккорд-201» с дальнейшим внедрением беспилотных технологий по перевозке грузов, а также совместное участие компаний в продвижении разработок и новейших технологий БАС в производство.
По мнению директора по развитию гражданских проектов БАС АО «Концерн „Калашников“ Владимира Маркина, на мероприятии много внимания уделяли партнерской работе с регионами, федеральными игроками, с теми, кто занимается операторскими, эксплуатационными услугами, продвижением, маркетингом, сервисом. И одной из таких компаний является ООО „БАС“, с которым концерн связывают долгосрочные партнерские отношения по развитию региональных рынков, по предложению услуг и реализации возможностей под ключ.