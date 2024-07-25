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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Дети счастливы со своим отцом

Павел Прилучный забрал детей и увез их подальше от матери — бывшей жены Муцениеце

25 июля 2024, 06:05
Фото: соцсети актера
Дети счастливы со своим отцом

Новосибирец Прилучный увез детей подальше от матери — бывшей жены Муцениеце

Актер из Новосибирска Павел Прилучный забрал детей у своей бывшей и уехал с ними на отдых, о чем радостно сообщил в соцсетях.

Павел Прилучный взял детей от первого брака с собой на отдых. Вместе с ними поехала новая жена актера Зепюр Брутян, с годовалым сыном Микаэлем.

Актер редко делится снимками со своего отпуска. По последним кадрам он плавает в океане вместе с 11-летним Тимофеем и 7-летней Мией. Дети счастливы проводить время с отцом.

Несмотря на красивую картинку в соцсетях, в жизни актера не все так гладко. До сих пор проходят судебные споры вместе с его экс-супругой Агатой Муцениеце. Они сначала не могли добиться алиментов, а теперь каждый пытается забрать детей к себе на постоянное место жительства. В ближайшее будущее суд урегулирует семейный спор и поставит точку в этом деле.

Детей увез новосибирский актер Прилучный подальше от Муцениеце
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Суд#Отдых#Скандал#Актер#Павел Прилучный
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