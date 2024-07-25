Павел Прилучный забрал детей и увез их подальше от матери — бывшей жены Муцениеце

Несмотря на красивую картинку в соцсетях, в жизни актера не все так гладко. До сих пор проходят судебные споры вместе с его экс-супругой Агатой Муцениеце. Они сначала не могли добиться алиментов, а теперь каждый пытается забрать детей к себе на постоянное место жительства. В ближайшее будущее суд урегулирует семейный спор и поставит точку в этом деле.