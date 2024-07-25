Павел Прилучный забрал детей и увез их подальше от матери — бывшей жены Муцениеце

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Павел Прилучный взял детей от первого брака с собой на отдых. Вместе с ними поехала новая жена актера Зепюр Брутян, с годовалым сыном Микаэлем.
Актер редко делится снимками со своего отпуска. По последним кадрам он плавает в океане вместе с 11-летним Тимофеем и 7-летней Мией. Дети счастливы проводить время с отцом.
Несмотря на красивую картинку в соцсетях, в жизни актера не все так гладко. До сих пор проходят судебные споры вместе с его экс-супругой Агатой Муцениеце. Они сначала не могли добиться алиментов, а теперь каждый пытается забрать детей к себе на постоянное место жительства. В ближайшее будущее суд урегулирует семейный спор и поставит точку в этом деле.