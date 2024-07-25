Поддельные права из Азербайджана купил таксист для работы в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Мужчину обвиняют в приобретении и хранении водительских прав. Этот факт разоблачили в мае 2024 года. Автомобиль «Хендай Солярис» был остановлен для проверки документов. За рулем сидел 28-летний водитель. Полицейские поняли, что тут что-то неладное и доставили его в отделение.
Там вскрылось, что водительские права были фальшивыми. Они были якобы из Республики Азербайджан. На деле же автомобилист их купил, чтобы работать таксистом в Новосибирске. Учиться в автошколе он не планировал.
Примечательно, что в 2022 году он уже был осужден за подобное преступление. Свою вину он признал, вскоре дело рассмотрит суд.