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Мужчина катался по городу и его остановили

Поддельные права из Азербайджана купил таксист для работы в Новосибирске

25 июля 2024, 03:59
Фото: 1MI
Мужчина катался по городу и его остановили
Житель Новосибирска приобрел водительские права, чтобы работать таксистом, данный факт установили в ГАИ, подробности рассказали в прокуратуре.

Мужчину обвиняют в приобретении и хранении водительских прав. Этот факт разоблачили в мае 2024 года. Автомобиль «Хендай Солярис» был остановлен для проверки документов. За рулем сидел 28-летний водитель. Полицейские поняли, что тут что-то неладное и доставили его в отделение.

Там вскрылось, что водительские права были фальшивыми. Они были якобы из Республики Азербайджан. На деле же автомобилист их купил, чтобы работать таксистом в Новосибирске. Учиться в автошколе он не планировал.

Примечательно, что в 2022 году он уже был осужден за подобное преступление. Свою вину он признал, вскоре дело рассмотрит суд.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Полиция#Уголовное дело#Купить#Такси#Таксист#Права#Водительские права
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