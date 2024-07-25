Подросткам на крыше потребовалась срочная помощь новосибирских спасателей

Posted Сегодня, 01:45
Published Сегодня, 01:45
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Updated Сегодня, 01:51
Инцидент произошел накануне. Трое школьников забрались на крышу здания. Мальчикам меньше 13 лет. Слезть с высоты они побоялись. До земли с высоты двухэтажного объекта было 10 метров.
Тогда на помощь позвали спасателей. Сотрудники МЧС задействовали автолестницу, по которой спустились подростки. Дети благополучно оказались на земле. Внизу их уже ждал один из родителей.
Что именно забыли мальчики на крыше, неизвестно. С ними провели профилактическую беседу и напомнили о безопасности.