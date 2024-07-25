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Детей спасли

Подросткам на крыше потребовалась срочная помощь новосибирских спасателей

25 июля 2024, 01:45
Фото: ГУ МЧС по НСО
Детей спасли
В Новосибирске школьники не смогли выбраться с крыши без помощи спасателей, рассказали в МЧС.

Инцидент произошел накануне. Трое школьников забрались на крышу здания. Мальчикам меньше 13 лет. Слезть с высоты они побоялись. До земли с высоты двухэтажного объекта было 10 метров.

Тогда на помощь позвали спасателей. Сотрудники МЧС задействовали автолестницу, по которой спустились подростки. Дети благополучно оказались на земле. Внизу их уже ждал один из родителей.

Что именно забыли мальчики на крыше, неизвестно. С ними провели профилактическую беседу и напомнили о безопасности.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школьники#Спасатели#МЧС#Подростки
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