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Выступление отменили

После критики Мизулиной концерт рэпера Slim отменили в Новосибирске

25 июля 2024, 01:52
Фото: Вадим Мотылёв
Выступление отменили
Об отмене концерта рэпера Slim в Новосибирске сообщили организаторы в соцсетях.

Рэпер Slim, он же Slimus и он же Вадим Мотылев (настоящее имя артиста), не приедет в Новосибирск. Он должен был выступить 27 июля в баре «Руки вверх».

Как уточнили организаторы, концерт отменили по независящим от них причинам. Его перенесли на неопределенный срок. Пока точных дат нет, об этом сообщает позже. Старые билеты будут действительны или же за них можно вернуть деньги.

Отметим, что ранее про творчество репера высказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она рассказала, что в песнях музыканта нашли деструктивный контекст, поэтому Роскомнадзор обратился в полицию. Более того, по YouTube «гуляет» видео артиста, где он якобы дискредитирует армию России. Ранее концерт Slimus также отменили в Екатеринбурге. Сейчас ведомства проводят проверки.

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#Эмилия Губарева#Культура#Общество#Новосибирск#Концерт#Музыка#Рэп#Музыкант
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