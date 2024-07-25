Прогноз погоды на август-2024: ждать ли снова жары?

В ряде регионов России в июле среднемесячная температура воздуха была выше +30 градусов. Это стало настоящим испытанием для многих, и те, кто тяжело переносит жару, опасаются, что такая аномальная жара повторится и в следующем месяце.

Как сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, в конце июля и начале августа в России традиционно можно наблюдать высокие дневные температуры. По его словам, в Москве и Подмосковье август начнется с жары, возможны ливни, далее месяц обещает быть теплым и сухим — в среднем +28 градусов днём. В последние дни лета ожидается переменная облачность с кратковременными дождями, температура в среднем +22 градуса, пишет newia.ru. В Санкт-Петербурге август стартует с теплой погоды без значительных осадков, с максимальными дневными температурами до +29 градусов. Однако к концу месяца ожидается снижение температуры до комфортных +23. В центральной части России снова предсказываются аномальные температуры, особенно в Липецкой, Тамбовской и Белгородской областях, где термометр может показывать выше +33 градусов. На юге нашей страны синоптики также ожидают высокие температуры — до +36 градусов, при этом дожди прогнозируются лишь ближе к середине месяца, после гроз и ливней станет прохладнее — около +28, но к концу месяца температура вновь повысится. По мнению экспертов, жара также затронет регионы Сибири и Дальнего Востока, в том числе Алтай и Новосибирск, где температура достигнет отметки +28, а на Урале — до +27 градусов. В августе в Свердловской, Курганской и Челябинской областях ожидается теплая погода с максимальными значениями до +27 градусов. В Поволжье в первой половине августа дождей не будет, температура днем поднимется до +31 градуса. После 15 августа ожидается переменная облачность, в светлое время суток температура будет в пределах +24…+29 градусов.