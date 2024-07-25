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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Как путешествия влияют на нашу жизнь

Психология путешествий: как поездки улучшают наше настроение

25 июля 2024, 08:35
Фото: 1MI
Как путешествия влияют на нашу жизнь
В современном мире, где стрессы и повседневные заботы часто заполняют нашу жизнь, путешествия становятся одним из наиболее эффективных способов улучшить эмоциональное состояние и обогатить внутренний мир.

Давайте разберемся, как поездки влияют на наше настроение и психическое здоровье, а также почему они могут быть ключом к счастью и внутреннему балансу.

1. Отключение от повседневных забот

Одна из основных причин, по которой путешествия так благотворно влияют на наше настроение, заключается в возможности временно отключиться от ежедневной рутины и обязанностей. Новая обстановка позволяет нам забыть о рабочих дедлайнах, бытовых хлопотах и других стрессовых факторах. В этом состоянии наше тело и разум получают шанс на восстановление и расслабление. Это отмечает и путешественник со стажем, исследователь Индии и Северной Америки Алексей Чигрецкий

«Активный отдых помогает переключать внимание и бороться со стрессом. После путешествия я, например, чувствую приятную усталость: отдохнул, тело нагрузил, а теперь пора и мозгу поработать», — говорит Чиглецкий.
Путешествия помогают разгрузить мозгПутешествия помогают разгрузить мозг
Путешествия помогают разгрузить мозг
Фото: Антон Засимов / 1MI

Научно доказано, что ген путешествий заложен в нас исторически. Его называют DRD4. Он сформировался еще у наших далеких предков во время мировой миграции более 130 тысяч лет назад. Тогда у людей была высокая мотивация открывать новые территории. Именно ген DRD4 отвечает в организме за тягу к изучению иных территорий.

2. Положительные эмоции от новых впечатлений

Исследования показывают, что новые впечатления и переживания стимулируют выработку гормонов счастья — дофамина и серотонина. Путешествуя, мы постоянно сталкиваемся с новыми людьми, культурами, пейзажами и вкусами, что вызывает волну положительных эмоций и поддерживает высокое настроение. Каждое новое место, которое мы посещаем, оставляет в нас яркий след, обогащая наш жизненный опыт.

«Любое путешествие — это гарантированный новый и удивительный опыт, равного которому нет, — поясняет нейрофизиолог, старший научный сотрудник Института химической физики им. Н. Н. Семёнова РАН Елена Белова. — Количество новизны, которое приносят поездки, несопоставимо больше по сравнению с тем, что может предложить, например, интересное хобби или спорт. Полная смена обстановки, иностранный язык, другая культура, знакомства. Если человек в принципе начал путешествовать, то он воспринимает это как опцию первого выбора получения новых впечатлений, когда рутина начинает брать верх».

Так что если вы закопались в каждодневной рутине настолько, что удовольствия не приносят даже досуг в родном городе, то пора присмотреть путевку в другое место. Кстати, ранее мы рассказывали, куда съездить летом из Новосибирска.

3. Укрепление социальных связей

Поездки часто становятся временем, когда мы можем сблизиться с семьей, друзьями или даже завести новые знакомства. Совместные путешествия укрепляют отношения, создавая совместные воспоминания и опыт, которые затем могут стать основой для долгих и крепких связей. Кроме того, общение с новыми людьми и культурами расширяет наш кругозор и делает нас более толерантными и открытыми.

На отдыхе можно найти новых друзейНа отдыхе можно найти новых друзей
На отдыхе можно найти новых друзей
Фото: 1MI

4. Развитие личных качеств

Путешествия требуют от нас проявления таких качеств, как адаптивность, терпение и уверенность в себе. Столкновение с новыми ситуациями и вызовами помогает развивать навыки решения проблем и повышает нашу самооценку. Когда мы успешно справляемся с трудностями на пути, это придает нам уверенности в собственных силах и возможностях.

«Когда мы попадаем из своей предсказуемой среды в незнакомую и активно с ней взаимодействуем, формируются новые нейронные связи, — говорит Елена Белова. — Также доказано, что получение интересных опытов и впечатлений немного снижает риск нейродегенеративных заболеваний — например, болезни Альцгеймера или деменции».

5. Повышение креативности и вдохновения

Изменение обстановки и нахождение в новых условиях стимулирует наше творческое мышление. Новые пейзажи, архитектура, искусство и культура пробуждают в нас вдохновение и могут привести к неожиданным креативным идеям. Это особенно важно для людей, работающих в творческих профессиях, но также полезно и для всех, кто стремится к самовыражению и развитию новых навыков.

На отдыхе можно найти вдохновениеНа отдыхе можно найти вдохновение
На отдыхе можно найти вдохновение
Фото: 1MI

6. Улучшение физического здоровья

Путешествия часто связаны с физической активностью — будь то прогулки по новым городам, походы в горы или плавание в море. Активный отдых помогает поддерживать хорошую физическую форму, что в свою очередь положительно влияет на наше психическое здоровье. Физическая активность способствует выработке эндорфинов, которые улучшают наше настроение и снижают уровень стресса.

«Любое путешествие обладает целебными свойствами, особенно на природе. У меня есть знакомые, которые путешествуют по баням и организовывают специальные банные туры. Мы с женой в Дагестане ездили к термальным источникам, — вспоминает Алексей Чигрецкий. — В целом путешествия помогают подтянуть здоровье. Конечно, если вы не сорвётесь где-нибудь со скалы в обрыв, не нарветесь на разъяренного слона или просто вас не покусает дикая собака в каком-нибудь селе».

Кстати, массу впечатлений может принести Крым. О том, стоит ли ехать на полуостров в этом году, мы ранее рассказывали в нашем материале.

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Путешествия — это не просто способ увидеть новые места и насладиться отдыхом, но и мощный инструмент для улучшения психологического состояния. Поэтому, если вы чувствуете себя уставшим или перегруженным, возможно, самое время отправиться в путешествие и открыть для себя новые горизонты счастья и благополучия.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Туризм#Путешествия#Все материалы авторов#Психология#КЦ
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