Психология путешествий: как поездки улучшают наше настроение

Одна из основных причин, по которой путешествия так благотворно влияют на наше настроение, заключается в возможности временно отключиться от ежедневной рутины и обязанностей. Новая обстановка позволяет нам забыть о рабочих дедлайнах, бытовых хлопотах и других стрессовых факторах. В этом состоянии наше тело и разум получают шанс на восстановление и расслабление. Это отмечает и путешественник со стажем, исследователь Индии и Северной Америки Алексей Чигрецкий