Путешествие по лучшим зоопаркам России: где есть жирафы, манулы и крокодилы

Зоопарк в Сибири основали уже в Советском союзе, через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны. Он считается крупнейшим в России. Идея его создания принадлежит Максиму Дмитриевичу Звереву, который работал в Сибирском институте защиты растений, на базе которого основали Западно-сибирскую Краевую детскую техническую и сельскохозяйственную станцию. К 1937 году в зоосаде были уже 50 видов птиц и 35 видов зверей, которые стали предметом изучения школьников. После войны здесь начал формироваться зоопарк, а свой нынешний вид он приобрел под руководством Ростислава Шило.