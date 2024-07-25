Путешествие по лучшим зоопаркам России: где есть жирафы, манулы и крокодилы

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Московский зоопарк, основанный в 1864 году, является старейшим зоопарком России. Его создание было инициировано профессорами Московского университета и природолюбами из Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений, среди которых был профессор Анатолий Петрович Богданов.
Когда-то это была небольшая территория на площади 10 гектаров. Предполагалось, что на ней будут проводиться научные исследования, а также эксперименты с одомашниванием диких животных. Львов и бегемотов приручить не удалось, зато теперь в столице располагается один из лучших зоопарков страны.
Сегодня Московский зоопарк занимает около 21,5 гектара и содержит почти 1,3 тысячи видов животных, или 10,5 тысячи особей. Посетители могут здесь понаблюдать за тиграми, медведями, кенгуру, гориллами. Представлена большая коллекция пресмыкающихся и земноводных — от различных черепах до крокодилов. Но больше всего посетителей интересуют слоны и жирафы. Кстати, слоны появились здесь еще в конце XIX века.
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Зоопарк в Санкт-Петербурге был основан годом позже, в 1865-м немецким предпринимателем Юлиусом Вюртембергом. Это был небольшой зоосад, дела которого по началу сложились не самым лучшим образом. В первый год в зоопарке была большая коллекция зверей с разных уголков планеты. Нооснователи учли не все тонкости содержания зверей, из-за чего первую русскую зиму смогли пережить далеко не все животные.
Позже здесь были созданы совершенно другие условия, и коллекция зоосада стала постепенно пополняться. На площади всего 7,3 гектара живут около 500 видов зверей, из которых больше половины считаются редкими. Больше всего посетителей привлекают Манул Шу, тигры Зевс и Амадей, белая медведица Хаарчана и крокодил Тотоша.
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Зоопарк в Сибири основали уже в Советском союзе, через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны. Он считается крупнейшим в России. Идея его создания принадлежит Максиму Дмитриевичу Звереву, который работал в Сибирском институте защиты растений, на базе которого основали Западно-сибирскую Краевую детскую техническую и сельскохозяйственную станцию. К 1937 году в зоосаде были уже 50 видов птиц и 35 видов зверей, которые стали предметом изучения школьников. После войны здесь начал формироваться зоопарк, а свой нынешний вид он приобрел под руководством Ростислава Шило.
Зоопарк занимает площадь около 65 гектаров и содержит более 11,5 тысячи животных, представляющих более 700 видов. Любимцами зоопарка долгое время являются белые медведи. Сейчас здесь проживают медведи Кай и Герда с детёнышами Белкой и Стрелкой.
Также без внимания не обходится смышлённый орангутан Бату, десятки манулов, кенгуру, большие кошки, сотни видов птиц и ящериц и других обитателей.
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Казанский зооботанический сад был основан в 1806 году при Казанском университете по инициативе профессора Карла Фукса. Это один из старейших зооботанических садов в России. При советской власти в 1931 году он был объединен с действующим зоопарком и вскоре обзавелся большой оранжереей.
Сейчас сад занимает площадь около 21 гектара и содержит 3,4 тысячи животных, представляющих около 126 видов. Здесь можно встретить различные виды приматов, гепардов и львов, зебр и индийских слонов.
Отличительная черта казанского зоопарка — большая ботаническая коллекция. Различных расений здесь даже больше, чем животных. Они растут как на улице, так и в оранжерее. Посетители зоопарка отмечают, что прогулки среди цветов вызывают большое удовольствие.
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Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году. Его создание стало возможным благодаря инициативе группы энтузиастов-натуралистов и поддержки городских властей. Изначально здесь построили несколько павильонов и бассейны для медведей. Обитали тут несколько видов животных и всего за год коллекция разрослалсь до шести сотен экземпляров. А ухаживали за ними тогдашние пионеры.
На сегодняшний день зоопарк в Екатеринбурге занимает площадь около 2,5 гектара и содержит более 1 100 животных, представляющих около 350 видов. Здесь живет настоящий львины прайд, дикие кошки из разных уголков Сибири, медведи — бурый, гималайский, белый и белокоготный, а также гиены, орангутаны и слоны.
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