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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Какие зоопарки стоит посетить

Путешествие по лучшим зоопаркам России: где есть жирафы, манулы и крокодилы

25 июля 2024, 12:53
Фото: 1MI
Какие зоопарки стоит посетить
Зоопарки играют важную роль в сохранении дикой природы, образовании и исследовании. В России множество зоопарков, каждый из которых имеет свою уникальную историю и особенности. Рассмотрим пять лучших зоопарков страны и расскажем, почему их стоит посетить.

Московский зоопарк

Фото: сайт зоопарка

Московский зоопарк, основанный в 1864 году, является старейшим зоопарком России. Его создание было инициировано профессорами Московского университета и природолюбами из Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений, среди которых был профессор Анатолий Петрович Богданов.

Когда-то это была небольшая территория на площади 10 гектаров. Предполагалось, что на ней будут проводиться научные исследования, а также эксперименты с одомашниванием диких животных. Львов и бегемотов приручить не удалось, зато теперь в столице располагается один из лучших зоопарков страны.

Сегодня Московский зоопарк занимает около 21,5 гектара и содержит почти 1,3 тысячи видов животных, или 10,5 тысячи особей. Посетители могут здесь понаблюдать за тиграми, медведями, кенгуру, гориллами. Представлена большая коллекция пресмыкающихся и земноводных — от различных черепах до крокодилов. Но больше всего посетителей интересуют слоны и жирафы. Кстати, слоны появились здесь еще в конце XIX века.

Стоимость

  • взрослый билет — 1 000 рублей
  • детский билет до 17 лет — 700 рублей
  • детский билет до 7 лет — бесплатно
  • Есть скидки льготникам

График работы

  • Дом птиц — 09:00–20:45
  • Слоновник — 09:00–20:45
  • Ночной мир — 10:00–19:45 (среда — санитарный день)
  • Животные Африки — летом закрыт
  • Файна Китая — 08:00–21:45
  • Змеиное сафари — каждый час с 11:00 по отдельным билетам (четверг- санитарный день)
  • Обезьяны— 09:00–18:45
  • Террариум — 09:00–19:45 (вторник — санитарный день)
  • Птицы и бабочки — 09:00–19:45
  • Инсектопия — 10:00–16:45 (понедельник — санитарный день)

Ленинградский зоопарк

Фото: сайт зоопарка

Зоопарк в Санкт-Петербурге был основан годом позже, в 1865-м немецким предпринимателем Юлиусом Вюртембергом. Это был небольшой зоосад, дела которого по началу сложились не самым лучшим образом. В первый год в зоопарке была большая коллекция зверей с разных уголков планеты. Нооснователи учли не все тонкости содержания зверей, из-за чего первую русскую зиму смогли пережить далеко не все животные.

Позже здесь были созданы совершенно другие условия, и коллекция зоосада стала постепенно пополняться. На площади всего 7,3 гектара живут около 500 видов зверей, из которых больше половины считаются редкими. Больше всего посетителей привлекают Манул Шу, тигры Зевс и Амадей, белая медведица Хаарчана и крокодил Тотоша.

Стоимость

  • взрослый билет — 600 рублей
  • студенческий билет — 350 рублей
  • детский билет до 17 лет — 300 рублей
  • детский билет до 7 лет — бесплатно
  • Есть скидки льготникам

График работы

  • Зоопарк — с 10:00 до 22:00
  • Детский зоопарк — с 10:00 до 18:45
  • Вход возможен до 21:00.

Новосибирский зоопарк им. Шило

Фото: сайт зоопарка

Зоопарк в Сибири основали уже в Советском союзе, через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны. Он считается крупнейшим в России. Идея его создания принадлежит Максиму Дмитриевичу Звереву, который работал в Сибирском институте защиты растений, на базе которого основали Западно-сибирскую Краевую детскую техническую и сельскохозяйственную станцию. К 1937 году в зоосаде были уже 50 видов птиц и 35 видов зверей, которые стали предметом изучения школьников. После войны здесь начал формироваться зоопарк, а свой нынешний вид он приобрел под руководством Ростислава Шило.

Зоопарк занимает площадь около 65 гектаров и содержит более 11,5 тысячи животных, представляющих более 700 видов. Любимцами зоопарка долгое время являются белые медведи. Сейчас здесь проживают медведи Кай и Герда с детёнышами Белкой и Стрелкой.

Также без внимания не обходится смышлённый орангутан Бату, десятки манулов, кенгуру, большие кошки, сотни видов птиц и ящериц и других обитателей.

Стоимость

  • взрослый билет — 500 рублей
  • студенческий билет — 250 рублей
  • детский билет до 16 лет — 250 рублей
  • детский билет до 7 лет — бесплатно
  • Есть скидки льготникам

График работы

  • Рабочие дни — с 08:00 до 23:00 (вход возможен до 20:00)
  • Выходные дни — с 08:00 до 23:00 (вход возможен до 20:30)

Казанский зооботанический сад

Фото: сайт зоопарка

Казанский зооботанический сад был основан в 1806 году при Казанском университете по инициативе профессора Карла Фукса. Это один из старейших зооботанических садов в России. При советской власти в 1931 году он был объединен с действующим зоопарком и вскоре обзавелся большой оранжереей.

Сейчас сад занимает площадь около 21 гектара и содержит 3,4 тысячи животных, представляющих около 126 видов. Здесь можно встретить различные виды приматов, гепардов и львов, зебр и индийских слонов.

Отличительная черта казанского зоопарка — большая ботаническая коллекция. Различных расений здесь даже больше, чем животных. Они растут как на улице, так и в оранжерее. Посетители зоопарка отмечают, что прогулки среди цветов вызывают большое удовольствие.

Стоимость

  • взрослый билет — 400 рублей
  • детский билет до 17 лет — 200 рублей
  • детский билет до 3 лет — бесплатно
  • Есть скидки льготникам

График работы

  • Рабочие и выходные дни — с 08:30 до 21:00
  • Вход возможен до 20:00

Екатеринбургский зоопарк

Фото: сайт зоопарка

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году. Его создание стало возможным благодаря инициативе группы энтузиастов-натуралистов и поддержки городских властей. Изначально здесь построили несколько павильонов и бассейны для медведей. Обитали тут несколько видов животных и всего за год коллекция разрослалсь до шести сотен экземпляров. А ухаживали за ними тогдашние пионеры.

На сегодняшний день зоопарк в Екатеринбурге занимает площадь около 2,5 гектара и содержит более 1 100 животных, представляющих около 350 видов. Здесь живет настоящий львины прайд, дикие кошки из разных уголков Сибири, медведи — бурый, гималайский, белый и белокоготный, а также гиены, орангутаны и слоны.

Стоимость

  • взрослый билет — 500 рублей
  • детский билет до 18 лет — 250 рублей
  • детский билет до 5 лет — бесплатно
  • Есть скидки льготникам

График работы

  • Рабочие дни — с 10:00 до 20:00 (вход возможен до 19:00)
  • Выходные дни — с 10:00 до 21:00 (вход возможен до 20:00)
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