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Published Сегодня, 11:31

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Updated Сегодня, 11:33

О переносе столицы в Новосибирск говорят на протяжении многих лет

Путин поручил перевести госкомпании из Москвы в Новосибирск

25 июля 2024, 11:31
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
О переносе столицы в Новосибирск говорят на протяжении многих лет
Президент поручил правительству подготовить предложения о переносе офисов госкомпаний в Сибирь до 1 октября.

Информация о начале работы над релокацией центральных офисов государственных корпораций к местам, где сосредоточена их основная производственная деятельность, появилась на сайте Кремля. Таким образом, вновь начинается обсуждение передачи части столичных функций крупному сибирскому городу.

При этом ранее ученые говорили, что помимо экономических причин может быть и климатическое объяснение. По прогнозам скоро жизнь в Москве из-за жары станет некомфортной, кроме того, растет риск затопления части западных территорий столицы. Оптимальным местом для нового экономического и политического центра государства называли Новосибирск или Красноярск, пишут «Новые Известия».

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#Новосибирск#Сибирь#Столица#Перенос#Госкомпании
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