Путин поручил перевести госкомпании из Москвы в Новосибирск

При этом ранее ученые говорили, что помимо экономических причин может быть и климатическое объяснение. По прогнозам скоро жизнь в Москве из-за жары станет некомфортной, кроме того, растет риск затопления части западных территорий столицы. Оптимальным местом для нового экономического и политического центра государства называли Новосибирск или Красноярск, пишут «Новые Известия».