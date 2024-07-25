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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Кто стал новым руководителем

Раскрыто имя нового худрука балетной труппы НОВАТа — что о нем известно

25 июля 2024, 06:54
Фото: НОВАТ
Кто стал новым руководителем

Названо имя нового худрука балетной труппы НОВАТа

В НОВАТе назвали имя нового худрука балетной группы.

В новосибирском театре Оперы и балета появился новый худрук — Александр Омар. Его представили коллективу 23 июля. Он станет руководителем балетной труппы.

Об Александре Омаре известно следующее: он учился в академии им. Вагановой, сейчас является хореографом Михайловского театра. Он известен далеко за пределами региона, благодаря своим необычным постановкам. В НОВАТе была показана его постановка «Корсар». Зрителям понравилась личная интерпретация автора.

К работе он приступит только осенью, сейчас он заканчивает свои дела на действующем месте. Сам Александр готов к работе и исполнению творческих целей. Он доволен балетной труппой, тем более, с ней он уже ставил постановку, указанную выше.

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