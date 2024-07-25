Раскрыто имя нового худрука балетной труппы НОВАТа — что о нем известно

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В новосибирском театре Оперы и балета появился новый худрук — Александр Омар. Его представили коллективу 23 июля. Он станет руководителем балетной труппы.
Об Александре Омаре известно следующее: он учился в академии им. Вагановой, сейчас является хореографом Михайловского театра. Он известен далеко за пределами региона, благодаря своим необычным постановкам. В НОВАТе была показана его постановка «Корсар». Зрителям понравилась личная интерпретация автора.
К работе он приступит только осенью, сейчас он заканчивает свои дела на действующем месте. Сам Александр готов к работе и исполнению творческих целей. Он доволен балетной труппой, тем более, с ней он уже ставил постановку, указанную выше.