«Сбер» раскрыл подробности массовой смены терминалов в автобусах Новосибирска

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Накануне 24 июля стало известно, что в Новосибирске будут массово обновлять терминалы безналичной оплаты в общественном транспорте. Оснащением валидаторами займется ООО «СберТройка». Соответствущее соглашение было подписано с министерством транспорта Новосибирской области. Компания стала победителем конкурса на выбор единого оператора.
«Условия контракта предполагают замену мобильных терминалов у перевозчиков, подключенных к системе Единого оператора АСУОП (автоматизированная система учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте). Всего обновления затронут около 2,5 тысяч транспортных средств. Более трехсот транспортных средств с бескондукторной системой оплаты проезда замене подлежит только терминал водителя, а в уже установленных валидаторах будет меняться программное обеспечение», — рассказали Atas.Info в компании.
Как уточнили в «Сбере», финансовые затраты полностью возьмет на себя компания, так что мэрия Новосибирска и администрация региона не будет тратить бюджетные средства. Главное изменение — общественный транспорт также получит сервис терминального оборудования и SIM-карты СберМобайл, которые обеспечат валидаторы связью.
В правительстве Новосибирской области также рассказали, что в последствии не предполагается возмещение затрат.