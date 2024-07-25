«Сбер» раскрыл подробности массовой смены терминалов в автобусах Новосибирска

Как уточнили в «Сбере», финансовые затраты полностью возьмет на себя компания, так что мэрия Новосибирска и администрация региона не будет тратить бюджетные средства. Главное изменение — общественный транспорт также получит сервис терминального оборудования и SIM-карты СберМобайл, которые обеспечат валидаторы связью.