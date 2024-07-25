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Смена терминалов безналичной оплаты

«Сбер» раскрыл подробности массовой смены терминалов в автобусах Новосибирска

25 июля 2024, 03:17
Фото: 1MI
Смена терминалов безналичной оплаты
Вскоре компания закупит около 2,5 тысячи новых валидаторов, сообщили в ответ на запрос Atas.Info.

Накануне 24 июля стало известно, что в Новосибирске будут массово обновлять терминалы безналичной оплаты в общественном транспорте. Оснащением валидаторами займется ООО «СберТройка». Соответствущее соглашение было подписано с министерством транспорта Новосибирской области. Компания стала победителем конкурса на выбор единого оператора.

«Условия контракта предполагают замену мобильных терминалов у перевозчиков, подключенных к системе Единого оператора АСУОП (автоматизированная система учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте). Всего обновления затронут около 2,5 тысяч транспортных средств. Более трехсот транспортных средств с бескондукторной системой оплаты проезда замене подлежит только терминал водителя, а в уже установленных валидаторах будет меняться программное обеспечение», — рассказали Atas.Info в компании.

Как уточнили в «Сбере», финансовые затраты полностью возьмет на себя компания, так что мэрия Новосибирска и администрация региона не будет тратить бюджетные средства. Главное изменение — общественный транспорт также получит сервис терминального оборудования и SIM-карты СберМобайл, которые обеспечат валидаторы связью.

В правительстве Новосибирской области также рассказали, что в последствии не предполагается возмещение затрат.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Автобусы#Терминалы#Сбер
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