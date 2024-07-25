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Хушнуд Хамроев

Суд уменьшил срок мигранту — убийце несовершеннолетней девушки в Новосибирске

25 июля 2024, 10:48
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Хушнуд Хамроев
Хушнуда Хамроева ранее приговорили по нескольким статьям к реальному сроку, но мать погибшей подала апелляцию, рассказали в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

В марте суд вынес приговор Хушнуду Хамроеву за убийство, истязание, угрозы 17-летней девушки в Новосибирске. В резолютивной части было обозначено 15,5 года колонии строгого режима.

Мать убитой подала апелляцию, она осталась недовольна размером компенсации. В итоге 24 июля суд встал на ее сторону. Осужденный должен выплатить женщине 400 тысяч за материальный ущерб и 2,5 млн рублей — за моральный.

Также Хамроеву уменьшили срок до 15 лет, поскольку срок привлечения к ответственности по нескольким эпизодам истек.

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Напомним, трагедия произошла в июле 2022 года. Некоторое время 27-летний мигрант встречался со школьницей, ее мать была в курсе и даже устроила его работать к себе в магазин. Затем выпускница бросила мужчину, он решил ей отомстить. Видео с убегающей от убийцы по дороге девушкой попало в камеру авторегистратора.

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