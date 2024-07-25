Суд уменьшил срок мигранту — убийце несовершеннолетней девушки в Новосибирске

Напомним, трагедия произошла в июле 2022 года. Некоторое время 27-летний мигрант встречался со школьницей, ее мать была в курсе и даже устроила его работать к себе в магазин. Затем выпускница бросила мужчину, он решил ей отомстить. Видео с убегающей от убийцы по дороге девушкой попало в камеру авторегистратора.