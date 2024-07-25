Суд уменьшил срок мигранту — убийце несовершеннолетней девушки в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В марте суд вынес приговор Хушнуду Хамроеву за убийство, истязание, угрозы 17-летней девушки в Новосибирске. В резолютивной части было обозначено 15,5 года колонии строгого режима.
Мать убитой подала апелляцию, она осталась недовольна размером компенсации. В итоге 24 июля суд встал на ее сторону. Осужденный должен выплатить женщине 400 тысяч за материальный ущерб и 2,5 млн рублей — за моральный.
Также Хамроеву уменьшили срок до 15 лет, поскольку срок привлечения к ответственности по нескольким эпизодам истек.
Напомним, трагедия произошла в июле 2022 года. Некоторое время 27-летний мигрант встречался со школьницей, ее мать была в курсе и даже устроила его работать к себе в магазин. Затем выпускница бросила мужчину, он решил ей отомстить. Видео с убегающей от убийцы по дороге девушкой попало в камеру авторегистратора.