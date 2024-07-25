В Новосибирске бешенный самокатчик снес женщину на тротуаре

В четверг, 25 июля, 29-летний мужчина за рулем электросамоката сбил на тротуаре женщину, которая шла перед ним и не видела надвигающейся угрозы. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, экипаж скорой помощи доставил ее в больницу.