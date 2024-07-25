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Updated Сегодня, 12:24

В Госдуме не исключают полного запрета электросамокатов в России

В Новосибирске бешенный самокатчик снес женщину на тротуаре

25 июля 2024, 12:22
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В Госдуме не исключают полного запрета электросамокатов в России
Инцидент произошел в Ленинском районе, сообщили в городском управлении ГАИ

В четверг, 25 июля, 29-летний мужчина за рулем электросамоката сбил на тротуаре женщину, которая шла перед ним и не видела надвигающейся угрозы. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, экипаж скорой помощи доставил ее в больницу.

Инцидент произошел на улице Немировича-Данченко, радом с авторынком, добавили в дорожной полиции. Был ли виновник происшествия на прокатном самокате или пользовался собственным средством передвижения, не уточняется.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил полного запрета на использование электросамокатов в России.

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#Новосибирск#ДТП#Травмы#Самокат#ГАИ
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