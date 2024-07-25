В Новосибирске бешенный самокатчик снес женщину на тротуаре

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В четверг, 25 июля, 29-летний мужчина за рулем электросамоката сбил на тротуаре женщину, которая шла перед ним и не видела надвигающейся угрозы. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, экипаж скорой помощи доставил ее в больницу.
Инцидент произошел на улице Немировича-Данченко, радом с авторынком, добавили в дорожной полиции. Был ли виновник происшествия на прокатном самокате или пользовался собственным средством передвижения, не уточняется.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил полного запрета на использование электросамокатов в России.