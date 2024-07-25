В Новосибирске завершается реконструкция дома-музея Кондратюка

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Published Сегодня, 10:41
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В декабре музей основоположника российской и мировой космонавтики Юрий Кондратюка планируют открыть для посетителей. Качество общестроительных работ оценил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
«Благодаря участию в нацпроекте „Культура“ появилась возможность реконструировать музей. Проведена большая работа, применены нестандартные решения, здание практически возведено заново, — отметил мэр Максим Кудрявцев. — Инвестиции из федерального бюджета составили порядка 200 млн рублей. Из городского бюджета будут выделены средства на приобретение современного мультимедийного оборудования: интерактивных панелей с применением технологий дополненной реальности».
Здание на ул. Советской, 24 было построено в 1924 году для краевой конторы акционерного общества «Союзхлеб». Учёный Юрий Кондратюк, рассчитавший оптимальную траекторию полёта к Луне, работал в нём в течение трёх лет. В 1993 году здание получило статус «Памятник истории регионального значения». Сегодня это единственное отдельно стоящее и сохранившееся здание в России, связанное с судьбой Кондратюка.
В ходе реконструкции дом сохранил исторический облик и оригинальные декоративные элементы фасада.
«Здание было построено из шлакоблоков, которые начали рассыпаться. Несущая способность стен, перекрытий была очень низкая, в любой момент они могли обрушиться. Мы сделали бетонный фундамент, железобетонные перекрытия, кирпичные стены, это здание будет стоять много лет», — подчеркнул генеральный директор подрядной организации ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаил Голубев.
Как пояснила директор Музея Новосибирска Елена Щукина, в музее разместится четыре зала с постоянной экспозицией.
«Первый зал „Новосибирск космический“ будет посвящён новосибирцам и предприятиям города, связанным с космической отраслью. Второй зал будет рассказывать посетителям о жизни и деятельности Юрия Васильевича Кондратюка. Третий зал „Хлеб“ мы посвятили земным проектам учёного, а четвертый зал — Луне. Пятый зал, расположенный на втором этаже, задуман как зал сменных экспозиций», — отметила Елена Щукина.
23 августа 2023 года в музее занял своё место первый экспонат — спускаемый аппарат «Зенит-2» класса «Восток». Посадочный модуль 1961 года выпуска аналогичен тому, в котором летали летчики-космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. Экспонат разместили в зале первого этажа до того, как установили перекрытия, так как он бы не прошёл через дверные или оконные проёмы.