В Новосибирске завершается реконструкция дома-музея Кондратюка

23 августа 2023 года в музее занял своё место первый экспонат — спускаемый аппарат «Зенит-2» класса «Восток». Посадочный модуль 1961 года выпуска аналогичен тому, в котором летали летчики-космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. Экспонат разместили в зале первого этажа до того, как установили перекрытия, так как он бы не прошёл через дверные или оконные проёмы.