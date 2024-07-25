В топ-5 самых дорогих городов для жизни попал Новосибирск

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Дороже всего жить в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Новосибирск занимает четвертую позицию рейтинга. Чуть ниже позиции занимают Краснодар, Нижний Новгород и Казань.
Что касается мирового уровня по стоимости жизни, то областная столица попала на 183 место. В лидерах там два города Швейцарии. Третье место забрал Нью-Йорк.
Примечательно, что еще 5 лет назад Новосибирск не был на таких высоких позициях. Мегаполис располагался лишь на 9-м месте среди остальных городов по версии сайта Numbeo.