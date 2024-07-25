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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 09:50

Какое место занял Новосибирск

В топ-5 самых дорогих городов для жизни попал Новосибирск

25 июля 2024, 09:48
Фото: atas.info
Какое место занял Новосибирск
Жизнь в сибирской столице оказалась самой дорогой из других регионов, сообщили аналитики.

Дороже всего жить в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Новосибирск занимает четвертую позицию рейтинга. Чуть ниже позиции занимают Краснодар, Нижний Новгород и Казань.

Что касается мирового уровня по стоимости жизни, то областная столица попала на 183 место. В лидерах там два города Швейцарии. Третье место забрал Нью-Йорк.

Примечательно, что еще 5 лет назад Новосибирск не был на таких высоких позициях. Мегаполис располагался лишь на 9-м месте среди остальных городов по версии сайта Numbeo.

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