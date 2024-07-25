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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Вода теплая

Вода в Оби прогрелась в жару до рекордной температуры в Новосибирске

25 июля 2024, 05:06
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Вода теплая
Вода в Новосибирске стала очень теплой, о чем свидетельствуют данные Западно-Сибирского гидрометцентра.

Средняя температура в реке Обь варьируется в пределах +21. В четверг, 25 июля, она прогрелась до +24, что превышает привычные показатели и бьет все рекорды. В Обском море температура аналогичная.

Ранее синоптики предупредили о сильной жаре. На неделе воздух прогреется до +30 и выше.

При этом всю неделю прогнозировали дожди, грозы, местами град с ливнем и сильный ветер. Однако дождь и был, но переменный. Непогоды в регионе не предвиделось.

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