Вода в Оби прогрелась в жару до рекордной температуры в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Средняя температура в реке Обь варьируется в пределах +21. В четверг, 25 июля, она прогрелась до +24, что превышает привычные показатели и бьет все рекорды. В Обском море температура аналогичная.
Ранее синоптики предупредили о сильной жаре. На неделе воздух прогреется до +30 и выше.
При этом всю неделю прогнозировали дожди, грозы, местами град с ливнем и сильный ветер. Однако дождь и был, но переменный. Непогоды в регионе не предвиделось.