Змеи атаковали Академгородок в Новосибирске — чем они опасны, рассказал биолог

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Например недавно, змею заметили на платформе ж/д станции Сеятель. Причем именно там животных видят чаще всего местные жители.
По словам Алексея Яновского, станция Сеятель находится в лесном массиве. Вероятно, это была гадюка. Они любят уединенные места природы и не любят, когда ландшафт их местности меняют. А вот ужи — наоборот. Животные любят открытые места у населенных пунктах, где они откладывают яйца, пишет Сибкрай.ru. Других видов змей в Новосибирской области нет.
Укус гадюки ядовитый. Нужно сразу же обращаться к врачу. Сама она не нападает, лишь в крайних случаях: когда на нее наступишь, когда схватишь. Зачастую от этого страдают дети и животные. А вот укус ужа — неопасен, но и его лучше не трогать.