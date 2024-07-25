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Змеи атакуют город

Змеи атаковали Академгородок в Новосибирске — чем они опасны, рассказал биолог

25 июля 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney
Змеи атакуют город

Змеи атаковали Академгородок в Новосибирске, биолог предупредил об опасности

В новосибирском Академгородке все чаще начали замечать змей, что объяснил биолог Алексей Яновский.

Например недавно, змею заметили на платформе ж/д станции Сеятель. Причем именно там животных видят чаще всего местные жители.

По словам Алексея Яновского, станция Сеятель находится в лесном массиве. Вероятно, это была гадюка. Они любят уединенные места природы и не любят, когда ландшафт их местности меняют. А вот ужи — наоборот. Животные любят открытые места у населенных пунктах, где они откладывают яйца, пишет Сибкрай.ru. Других видов змей в Новосибирской области нет.

Укус гадюки ядовитый. Нужно сразу же обращаться к врачу. Сама она не нападает, лишь в крайних случаях: когда на нее наступишь, когда схватишь. Зачастую от этого страдают дети и животные. А вот укус ужа — неопасен, но и его лучше не трогать.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Академгородок#Уж#Гадюки#Змеи
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