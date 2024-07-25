Змеи атаковали Академгородок в Новосибирске — чем они опасны, рассказал биолог

Укус гадюки ядовитый. Нужно сразу же обращаться к врачу. Сама она не нападает, лишь в крайних случаях: когда на нее наступишь, когда схватишь. Зачастую от этого страдают дети и животные. А вот укус ужа — неопасен, но и его лучше не трогать.