Андрей Травников: Тысячи людей помогают нашей армии, нашим бойцам, приближая Победу

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Сотни караванов автомобилей с грузами для помощи бойцам в зоне СВО, миллионы собранных средств для отправки необходимых вещей, продуктов, оборудования туда — «за ленточку», гуманитарная помощь жителям Донбасса. В Новосибирской области жители — от бизнесменов и директоров предприятий до школьников и пенсионеров объединились, чтобы помочь СВОим. Сегодня губернатор Андрей Травников и врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков наградили жителей Новосибирской области за оказываемую помощь.
«Многие отзывчивые люди, которые помогают нашим землякам, — скромные, и не афишируют свою деятельность. Но говорить об этом нужно. Все должны видеть: людей ответственных, отзывчивых, щедрых намного больше. Это вселяет уверенность в наши силы. Ну и, конечно, эта уверенность передаётся и нашим ребятам, которые выполняют самую сложную боевую работу», — заявил Андрей Травников.
Губернатор Новосибирской области отметил, что он гордится своей принадлежностью к российскому народу. Глава региона подчеркнул, что сейчас наступил важный переломный момент. Все должны сплотиться, чтобы приблизить Победу.
«Если сегодня проехать по территории нашей области, заехать в любой город, район, — обязательно увидишь, как трудятся земляки. Они плетут сети, изготавливают накидки, блиндажные свечи и многое другое, что требуется нашим бойцам. Помогают все: среди волонтёров и пожилые, и школьники. И это тоже формирует ощущение уверенности и гордости. У нас нет потерянных поколений. Это движение очень многочисленное и мощное, и оно сливается в очень серьезный результат», — уточнил Андрей Травников.
За минувшие полтора года без учета расходов из областного бюджета — а они тоже очень внушительные, исчисляются миллиардами рублей — из средств предприятий и организаций было собрано 380 млн рублей. Общественные организации — 200 млн рублей. Караванов большегрузных автомобилей отправлено 240 единиц. В среднем каждую неделю уходит 2-3 двадцатитонных фуры. И это только тот объем, который собирается при координации Правительства области. Но огромное количество помощи идет напрямую — многие предприниматели, руководители предприятий, ее просто не афишируют.
Андрей Травников поблагодарил компании, которые оказывают помощь в сборе и доставке грузов в зону СВО. Врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков вручил медали «За укрепление боевого содружества», «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», знаки отличия и грамоты руководителям, представителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий, членам регионального Правительства, бизнесменам и общественникам.
«Наша страна ведет специальную военную операцию с противником, которого финансирует и обеспечивает всеми видами современного вооружения западный мир. Несмотря на это, наши движутся вперед. Как показала СВО, наш народ не такой, как рассчитывали западные политтехнологи: он не раскололся на враждебные лагеря, не стал выяснять отношения друг с другом. Нет, наоборот: народ сплотился, и сегодня оказывает всевозможную помощь нашим вооруженным силам», — обратился к участникам мероприятия Дмитрий Глушенков.
Врио командующего войсками Центрального военного округа добавил, что бойцы, когда чувствуют, что приходит помощь со всех регионов, с Новосибирской области, в том числе, очень большая помощь приходит, они понимают, что не забыты, что им весь народ помогает победить.