Андрей Травников: Тысячи людей помогают нашей армии, нашим бойцам, приближая Победу

За минувшие полтора года без учета расходов из областного бюджета — а они тоже очень внушительные, исчисляются миллиардами рублей — из средств предприятий и организаций было собрано 380 млн рублей. Общественные организации — 200 млн рублей. Караванов большегрузных автомобилей отправлено 240 единиц. В среднем каждую неделю уходит 2-3 двадцатитонных фуры. И это только тот объем, который собирается при координации Правительства области. Но огромное количество помощи идет напрямую — многие предприниматели, руководители предприятий, ее просто не афишируют.