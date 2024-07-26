Авиакомпанию S7 в очередной раз оштрафовали за овербукинг в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Пассажирам, которые следовали из Новосибирска до Иркутска, не хватило мест на борту. Это произошло с пятью сибиряками, которые пришли на регистрацию. На стойке сотрудник авиакомпании S7 сказал, что мест в самолете им не досталось.
Шокированные новосибирцы, которым пришлось нарушить свои планы, обратились в прокуратуру. Проверка нашла нарушения. Причиной отказа стал овербукинг. Так называют случаи, когда билетов продают больше, чем мест на воздушном судне.
Директору авиакомпании внесли представление, чтобы тот исправил нарушения. Перевозчик был привлечен к ответственности. Компания выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Стоит отметить, что это не единственный инцидент с овербукингом на борту этой авиакомпании. Пассажирам разных рейсов не хватало мест: например, до Красноярска, Махачкалы, Тюмени и других городов. Каждый раз компанию штрафовали, но случаи нехватки мест повторяются.