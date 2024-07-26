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Пассажирам не досталось мест

Авиакомпанию S7 в очередной раз оштрафовали за овербукинг в Новосибирске

26 июля 2024, 05:06
Фото: atas.info
Пассажирам не досталось мест
«Сибирь» очередной раз получила штраф за нехватку мест в самолете, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Пассажирам, которые следовали из Новосибирска до Иркутска, не хватило мест на борту. Это произошло с пятью сибиряками, которые пришли на регистрацию. На стойке сотрудник авиакомпании S7 сказал, что мест в самолете им не досталось.

Шокированные новосибирцы, которым пришлось нарушить свои планы, обратились в прокуратуру. Проверка нашла нарушения. Причиной отказа стал овербукинг. Так называют случаи, когда билетов продают больше, чем мест на воздушном судне.

Директору авиакомпании внесли представление, чтобы тот исправил нарушения. Перевозчик был привлечен к ответственности. Компания выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что это не единственный инцидент с овербукингом на борту этой авиакомпании. Пассажирам разных рейсов не хватало мест: например, до Красноярска, Махачкалы, Тюмени и других городов. Каждый раз компанию штрафовали, но случаи нехватки мест повторяются.

Билетов больше, чем мест: овербукинг, или что делать, если вас не посадили в самолет
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Прокуратура#S7#Штраф#Овербукинг#S7 Airlines#Авиакомпания S7
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