Без помидоров рискуют остаться новосибирские дачники — в чем причина

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Грибковое заболевание растений грозит дачникам уничтожением урожая. Рост случаев выявления фитофтора на территории Новосибирской области продолжается. Об этом сообщил изданию VN.ru эксперт Алексей Мармулев.
«Ситуация с распространением фитофтора усугубляется из-за высокой температуры и влажности», — уточнил специалист.
Чаще всего данное грибковое заболевание поражает пасленовые растения: картофель, томат. Для спасения урожая важно вовремя использовать специальные средства. Сейчас на рынке представлены различные виды такого лекарства для растений. главное, чтобы в составе обязательно была известь и медный купорос.
Если вовремя не предпринять меры по спасению, то есть риск остаться без урожая.