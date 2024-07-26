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Без помидоров рискуют остаться новосибирские дачники — в чем причина

Без помидоров рискуют остаться новосибирские дачники — в чем причина

26 июля 2024, 11:19
Фото: 1MI
Под угрозой уничтожения находятся не только помидоры, но и картошка, сообщил завкафедрой земледелия НГАУ Алексей Мармулев.

Грибковое заболевание растений грозит дачникам уничтожением урожая. Рост случаев выявления фитофтора на территории Новосибирской области продолжается. Об этом сообщил изданию VN.ru эксперт Алексей Мармулев.

«Ситуация с распространением фитофтора усугубляется из-за высокой температуры и влажности», — уточнил специалист.

Чаще всего данное грибковое заболевание поражает пасленовые растения: картофель, томат. Для спасения урожая важно вовремя использовать специальные средства. Сейчас на рынке представлены различные виды такого лекарства для растений. главное, чтобы в составе обязательно была известь и медный купорос.

Если вовремя не предпринять меры по спасению, то есть риск остаться без урожая.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Урожай#Овощи#Сад и огород
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