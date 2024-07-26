Без помидоров рискуют остаться новосибирские дачники — в чем причина

Чаще всего данное грибковое заболевание поражает пасленовые растения: картофель, томат. Для спасения урожая важно вовремя использовать специальные средства. Сейчас на рынке представлены различные виды такого лекарства для растений. главное, чтобы в составе обязательно была известь и медный купорос.